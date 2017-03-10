В Челябинской епархии заявили о нашествии в школы региона «хиромантов»

Публикации за 10.03.17

Миссионерский отдел Челябинской епархии РПЦ заявил об активизации «коммерческого культа».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской епархии РПЦ, в течение нескольких лет в челябинских школах и дошкольных учреждениях (и, как можно предположить, в школах и дошкольных учреждениях других городов Южного Урала), якобы с разрешения министерства образования и науки Челябинской области и управления образования Челябинска, а также с ведома администраций образовательных учреждений, учащимся предлагается пройти платный тест на «точное определение генетических способностей человека по узорам на пальцах рук».

Весной 2014 года подобную методику учащимся и их родителям пытались навязать под названием «Genetic-test», отмечают в отделе. В 2015-2016 годах та же методика предлагалась под названием «InfoLife». В начале 2017 года в ряде школ снова появились функционеры «Genetic-test».

«Миссионерский отдел, опираясь на данные современной науки, ответственно заявляет, что определить «генетические способности» человека по отпечаткам пальцев невозможно, – сообщают в епархии. – Фактически речь идет о скрытом за наукообразием клоне древней магической практики хиромантии, не имеющей никакого отношения к науке». Д

еятельность компаний, распространяющих методики Genetic-test и InfoLife, осуществляется в системе сетевого маркетинга и имеет признаки коммерческого культа, предполагают в миссионерском отделе. По сути, это не очень честный коммерческий проект, направленный исключительно на добывание денег. «Использование таких методик в качестве продукта возможно только в условиях девальвации научного знания и катастрофического падения уровня критического мышления, имеющего место не только в среде обывателей, но и, к сожалению, людей, призванных воспитывать и обучать», – настаивают сотрудники миссионерского отдела.

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В министерстве образования и науки Челябинской области заявили, что не имеют к этому проекту никакого отношения. «Я знакома с этой методикой, – рассказала РИА «Новый День» первый замминистра Елена Коузова. – Она имеет право на существование, как и многие другие. Но наше ведомство не имеет полномочий рекомендовать или не рекомендовать ее использование. Это находится исключительно в компетенции руководства образовательных организаций».

При этом деятельность компаний, предлагающих провести тестирование, вполне законна, отметила чиновница: у них есть все необходимые для разрешительные документы.

Поэтому, если компании оформят юридически верно договор о взаимодействии с образовательным учреждением, то могут заниматься тестированием. Либо предлагать родителям пройти его в частном порядке. Однако ни о каком обязательном тестировании детей не может быть и речи, подчеркнула замминистра. И в любом случае на это должно быть разрешение родителей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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