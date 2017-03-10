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Челябинск

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Публикации за 10.03.17

Вызов принят: сборные России и Франции сразятся на челябинском льду

Вызов принят: сборные России и Франции сразятся на челябинском льду

Челябинск примет два матча национальной сборной России по хоккею.

Как сообщили РИА в пресс-службе федерации хоккея России, матчи престижного турнира «Еврочеллендж» пройдут на льду ледовой арены «Трактор» 13 и 15 апреля. Соперником в обеих встречах выступит команда Франции. Для сборной России эти игры станут первыми контрольными матчами в рамках подготовки к чемпионату мира, который пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая.

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Отметим, ранее на право проведения «Еврочелленджа» претендовали также Казань и Ярославль. Информацию о билетной программе организаторы турнира пообещали объявить дополнительно.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 10.03.17

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