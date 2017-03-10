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Челябинск

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Публикации за 10.03.17

Кыштымская пенсионерка выследила грабительницу, чтобы сдать ее полиции

Кыштымская пенсионерка выследила грабительницу, чтобы сдать ее полиции

В Челябинской области пенсионерка «вела» грабительницу до приезда полиции.

Как передает корреспондент РИА , инцидент произошел 9 марта на мосту через железнодорожные пути в Кыштыме.

60-летняя жительница города, возвращаясь с работы, достала сотовый телефон, чтобы позвонить дочери. Женщина не придала значения тому, что навстречу ей идет явно нетрезвая молодая незнакомка. Как только они поравнялись, женщина набросилась на пенсионерку.

«Жительница Аргаяшского района ударила потерпевшую кулаком в лицо, – цитирует «Кыштымский рабочий» пресс-секретаря полиции Светлану Дятлову. – Пожилая женщина упала, а та еще и пнула ее ногой». Однако телефон обидчице пенсионерка так и не отдала, и незнакомка пошла дальше.

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Как только несостоявшаяся грабительница удалилась, жительница Кыштыма вызвала полицию, а сама двинулась вслед за нападавшей. Она кралась за ней до тех пор, пока навстречу не выехала полицейская машина.

В отделе полиции на жительницу Аргаяшского района, приехавшую в гости к подруге, завели уголовное дело по статье «Попытка грабежа». Теперь ей грозит до семи лет лишения свободы.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 10.03.17

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