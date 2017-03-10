Получилось, как всегда: программа «Жилье для российской семьи» потеряла актуальность

Публикации за 10.03.17

В минстрое Челябинской области заявили, что программа «Жилье для российской семьи» потеряла актуальность.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», программа «Жилье для российской семьи» продолжает действовать, но не интересна ни покупателям, ни застройщикам. Об этом заявил министр строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктор Тупикин.

«Программа создавалась до кризиса, и тогда была, действительно, интересна, – отметил чиновник. – Но сегодня она потеряла актуальность. Подчеркну, она продолжает действовать. Но не актуальна». Раньше участники проекта могли рассчитывать приобрести квартиру по цене не выше 35 тысяч рублей за квадратный метр, отметил министр. Однако сегодня и на свободном рынке квартиры продаются, исходя из стоимости «квадрата» в 30 тысяч рублей. «Зачем мне собирать кучу документов, ждать, пока меня включат в реестр участников программы, если я могу просто пойти и купить квартиру по той же цене?» – резонно заметил Виктор Тупикин.

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Не интересен проект оказался и застройщикам, хотя с наступлением кризиса многие из них надеялись именно за счет участия в программе удержаться на плаву. Ведь, согласно ее условиям, строительной компании обещали частично возместить затраты на строительство инженерных сетей из федерального бюджета. Однако механизм возмещения так и не был разработан, признал глава регионального минстроя. Первоначально предполагалось, что возмещать затраты будут напрямую. Потом в Москве решили, что лучше, если ресурсоснабжающая организация возьмет кредит на приобретение объектов инфраструктуры, а процент по кредиту будет частично покрываться из федерального бюджета. «Но застройщикам это может быть интересно только если у них есть собственная ресурсоснабжающая организация, – объяснил Виктор Тупикин. – У нас в области лишь одна такая компания – «Эко-Сити», застраивающая микрорайон «Вишневая горка».

Правда, и эта организация пока не получила от Москвы ни копейки, отметил министр.

Челябинск, Виктор Елисеев

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