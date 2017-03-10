В Челябинске старушка бросилась под колеса маршрутки

В Челябинске водитель маршрутки сбил пожилую женщину.
Как сообщили РИА «Новый День»в пресс-службе ГИБДД города, дорожный инцидент произошел накануне утром в Металлургическом районе. Водитель пассажирской «Газели», следовавшей по маршрутку №630 Челябинск – Бродокалмак, наехал на пенсионерку, переходившую дорогу в неположенном месте, слева направо по ходу движения транспорта.
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В результате происшествия 82-летняя горожанка с ушибами и ссадинами и была направлена на амбулаторное лечение.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП, проводится административное расследование.
Челябинск, Юлия Димова
Челябинск. Другие новости 10.03.17
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