В Челябинске старушка бросилась под колеса маршрутки

Публикации за 10.03.17

В Челябинске водитель маршрутки сбил пожилую женщину.

Как сообщили РИА «Новый День»в пресс-службе ГИБДД города, дорожный инцидент произошел накануне утром в Металлургическом районе. Водитель пассажирской «Газели», следовавшей по маршрутку №630 Челябинск – Бродокалмак, наехал на пенсионерку, переходившую дорогу в неположенном месте, слева направо по ходу движения транспорта.

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В результате происшествия 82-летняя горожанка с ушибами и ссадинами и была направлена на амбулаторное лечение.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП, проводится административное расследование.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 10.03.17

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