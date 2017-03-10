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Челябинск

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Публикации за 10.03.17

В Челябинске старушка бросилась под колеса маршрутки

В Челябинске старушка бросилась под колеса маршрутки

В Челябинске водитель маршрутки сбил пожилую женщину.

Как сообщили РИА в пресс-службе ГИБДД города, дорожный инцидент произошел накануне утром в Металлургическом районе. Водитель пассажирской «Газели», следовавшей по маршрутку №630 Челябинск – Бродокалмак, наехал на пенсионерку, переходившую дорогу в неположенном месте, слева направо по ходу движения транспорта.

«Новый День – Челябинск» , и

В результате происшествия 82-летняя горожанка с ушибами и ссадинами и была направлена на амбулаторное лечение.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП, проводится административное расследование.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 10.03.17

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