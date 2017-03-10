В Озерске депутат подрался с полицейским

Публикации за 10.03.17

В Озерске подрались депутат и полицейский.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», представитель Озерского городского собрания обвинил челябинского автоинспектора в нанесении увечий – соответствующее заявление депутат написал в полицию.

Оказалось, что, будучи в Челябинске, народный избранник поставил свой автомобиль на парковке для инвалидов. Когда сотрудник ГИБДД доставил ему уведомление о нарушении, тот ответил довольно резко и отказался подчиниться требованиям полицейского. В итоге взаимная брань между депутатом и стражем порядка переросла в настоящую потасовку, во время которой инспектор, пытаясь как-то усмирить скандалиста, применил в его отношении болевой прием, загнув руки за спину.

Позднее депутат обратился к медикам, дабы зафиксировать телесное повреждение – растяжения, а затем и подал заявление в полицию.

Озерск, Олег Кирьянов

Озерск. Другие новости 10.03.17

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