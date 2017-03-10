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Публикации за 10.03.17

В Миассе вторые сутки не могут найти пропавшую школьницу

В Миассе вторые сутки не могут найти пропавшую школьницу

В Миассе полиция вторые сутки ведет розыск пропавшей школьницы. С заявлением о пропаже девочки 9 марта к стражам порядка обратились ее родственники.

Как передает корреспондент РИА , 15-летняя девушка ушла из дома 8 марта примерно в шесть часов вечера по местному времени. И до сих пор об ее судьбе ничего не известно. Отмечается, что ранее девочка из дома не сбегала.

В полиции сообщают приметы пропавшей школьницы. На вид девочке 14-15 лет, она невысокого роста (157 см) и среднего телосложения. Тип лица – европейский, волосы – красные, прямые, длиной чуть выше линии плеч, брови очерчены карандашом. В день исчезновения школьница была одета в черные джинсы с разрезами в районе колен, серую куртку с капюшоном, черные кроссовки и шарф черно-красной расцветки.

Всех, кто располагает информацией о судьбе Альбины, просят обратиться в дежурную часть отдела полиции Южный по телефону 57-80-86, в инспекцию по делам несовершеннолетних (57-90-10) или по телефону полиции «02».

Миасс, Олег Кирьянов

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