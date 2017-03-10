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Челябинск

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Публикации за 10.03.17

В Челябинске скандальный «утюг» продают за 105 миллионов

В Челябинске скандальный «утюг» продают за 105 миллионов

Скандально известный дом № 59а Свердловском проспекте в Челябинске выставлен на продажу. Продавец оценил этот объект в 105 миллионов рублей.

Как передает корреспондент РИА , суммарная площадь здания составляет 1,5 тысячи квадратных метров. В числе преимуществ объекта продавец называет наличие отдельного въезда со стороны проспекта, высокий автомобильный и пеший трафик, расположенную рядом парковку на 50 мест (хотя рядом с самим зданием более пяти машин припарковать нельзя).

Напомним, в девяностых года прошлого века на этом месте располагался полуразрушенный общественный туалет. В 1999 году его купил предприниматель Александр Лапидус, занимавшийся организацией гастролей популярных артистов, а также продажей видео и аудиодисков. Лапидус получил разрешение на реконструкцию туалета, но вместо этого возвел 3-этажное здание, в котором открыли ресторан и ночной клуб. Челябинцы прозвали здание «утюг».

Соинвестором стал Владимир Шевчук, торговавший цветными металлами и ферросплавами. Согласно договору, Лапидусу принадлежало 20% здания и действующих в нем заведений, Шевчуку -80%.

Владимир Шевчук был убит в январе 2003 года. Несмотря на то, Лапидус заключил с наследниками договор на прежних условиях, в январе 2005 он зарегистрировал право собственности на здание исключительно на свое имя. За что был обвинен в мошенничестве в особо крупных размерах и в 2006 году осужден на 6 лет лишения свободы. Однако в колонию он не попал, и в 2008 году его избили до смерти в Ленинском районе Челябинска.

Кто сейчас владеет «утюгом» не сообщается. Кстати, в 2006 году Лапидус, чтобы не делиться с вдовой соинвестора, тоже собирался продать здание за 100 млн рублей.

Напомним, в Челябинской епархии высказываются против соседства развлекательного заведения с православным храмом – собором Александра Невского, расположенном в паре десятков метров от «утюга».

Челябинск, Олег Кирьянов

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