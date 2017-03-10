Жители Челябинска просят Путину сохранить им сквер

Публикации за 10.03.17

Жители Челябинска решили обратиться к президенту России с просьбой защитить их сквер. Обращение к главе государства готовят жильцы 110-го дома, расположенного на улице Братьев Кашириных. Как передает корреспондент РИА «Новый День», горожане протестуют против вырубки возле своего дома более 80 деревьев. Вырубка проводится коммерсантами, планирующими использовать участок площадью 900 квадратных метров под строительство сразу трех торговых павильонов. По словам местных жителей, они в течение полугода пишут жалобы во всевозможные инстанции с просьбами сохранить в этом районе зеленые насаждения.

Однако городская администрация не так давно выдала застройщику официальное разрешение на проведение вырубки деревьев.

В ответ горожане начали собирать подписи под петицией президенту: они просят Путина вмешаться в ситуацию лично, препятствовать стройке и организовать на территории сквера места для отдыха.

Челябинск, Олег Кирьянов

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