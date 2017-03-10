Капремонт по-магнитогорски: замена лифтов обернулась скандалом (ФОТО)

Публикации за 10.03.17

Капитальный ремонт в многоэтажных домах Магнитогорска обернулся настоящим скандалом. По словам жильцы, новые лифты в их домах после замены стали работать еще хуже, чем старые.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обслуживающая организация обвинила в этих проблемах подрядчика, который, в свою очередь, утверждает, что выполнил работу хорошо, а коммунальные службы слишком многого от них хотят.

На установку 31 лифта в магнитогорских домах было потрачено более 54 миллионов рублей, но новое оборудование то и дело выходит из строя. Обоюдные претензии, которые выдвигают в отношении друг друга подрядчик с оператором и обслуживающая организация с ЖЭКом, попросту не позволяют этой ситуации сдвинуться с мертвой точки.

Предполагалось, что новые лифты будут обслуживать 4,5 тысяч местных жильцов, почти половина из которых – пенсионеры. Однако с января этого года новое оборудование выходило из строя порядка 1,5 тысячи раз. Простой пущенных в эксплуатацию новых лифтов в среднем в неделю составляет 500 часов. Коммунальщики тут же обвинили во всем подрядчика и потребовали исправить эти недочеты.

В свою очередь, представители подрядчика заверяют, что все лифты прошли соответствующую процедуру приемки. По их словам, они готовы выполнить замену всего, что нужно по гарантии, вот только настройка оборудования – сфера ответственности коммунальщиков.

В ОНФ считают, что в данном случае имеет место территориальный конфликт. Проблема в том, что компания, которая должна заниматься обслуживанием лифтов, сама предоставляет услуги по установке аналогичного подъемного оборудования. Она-то, якобы, и вставляет палки в колеса стороннему исполнителю, выигравшему тендеру. В ОНФ заявили: если в обозримом будущем стороны конфликта не договорятся и лифты не заработают, как положено, разбираться в ситуации будет уже прокуратура.

Магнитогорск, Олег Кирьянов

Магнитогорск. Другие новости 10.03.17

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