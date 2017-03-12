Обманчивая безмятежность. Гороскоп РИА «Новый День» на 13 – 19 марта 2017

Публикации за 12.03.17

В третью неделю марта Солнце все еще будет находиться в знаке Рыб. Меркурий 14 марта перейдёт к Овну. Венера уже находится у Овна, при этом движется в обратном направлении. Марс гостит у Тельца.

Солнце продолжает покровительствовать тайной деятельности и исследованию тайн. Пока оно находится у Рыб внешняя обстановка обычно выглядит спокойной и безмятежной – как будто ничего не происходит. Однако в такой период вполне может возникнуть какая-нибудь сенсация, как результат раскрытия чьих-либо тайн.

Меркурий, переходя к Овну, становится неустойчивым в поведении, нетерпеливым, невнимательным, поспешным в решениях. Лучше всего в этот период работать с информацией, поскольку Меркурий помогает её найти, понять и сообщить. При этом люди мало обращают внимание на последствия своей необычной разговорчивости – этим они могут причинить ущерб даже себе, но об этом они не думают: их как бы кто-то тянет за язык, так и хочется высказаться. Вдобавок, Венера в Овне своей прямолинейностью подталкивает их высказываться откровенно, даже бестактно, сообщая, как говорится, прямо в лоб, информацию, не подлежащую обнародованию. Такое сочетание Солнца, Меркурия и Венеры может привести к очень значимым последствиям при работе с информацией, и людям следует быть особенно осторожными в этом вопросе.

Зато Марс в Тельце, как правило, очень благоприятен для работы – во всяком случае, когда не требуется действовать быстро и немедленно. Марс в этот период спокоен, обстоятелен, работает обдуманно, тщательно, стремится выполнить работу как можно лучше.

Овен

У Овнов-мужчин астрологический фон на третью неделю марта сформируется из гармоничных аспектов Сатурна с Солнцем и Венерой, Солнца с Луной и Марса с Юпитером. Напряжёнными будут аспекты Меркурия с Юпитером и Ураном и Венеры с Ураном. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. При взаимодействии с местными партнёрами возможны некоторые осложнения 13 и 15 марта. Прогноз по финансовой деятельности положительный на весь период. Для основной работы прогноз до 16 марта положительный, а дальше негативный. Во второй половине недели под влиянием напряжённого аспекта Венеры с Ураном возможны осложнения в отношениях с коллегами, сотрудничество с ними затруднится. Вероятно, будет лучше работать в одиночку. Не рекомендуется отвлекаться на новую деятельность. Гармоничный аспект Сатурна с Венерой создаст благоприятные возможности для развития и укрепления отношений с деловыми партнёрами, при этом преодоление трудностей в работе с местными партнёрами, по гороскопу, обеспечит успех в последней неделе месяца. Хороший период для решения имущественных проблем. Ситуация в доме, отношения с близкими ожидаются, в основном, напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни до 16 марта благоприятный, а затем негативный. Материальное положение благополучное на весь период.

У Овнов-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами, а также к решению финансовых вопросов. Гармоничный аспект Юпитера с Марсом создаст благоприятные условия для расширения сферы деловых интересов, при этом профессиональные и личные качества Овнов помогут им укрепить связи и отношения с партнёрами и коллегами. Подходящее время для командировки. Возможно продвижение в карьере, поддержка руководства в работе, могут быть финансовые поступления. В основной работе и при сотрудничестве с местными деловыми партнёрами до 15 марта положение ожидается благоприятным, а далее прогноз становится негативным. Особенно не рекомендуется работать в выходные, 18 – 19 марта. Напряжённый аспект Плутона и Солнца создаст проблемы для работы в одиночку и в случае проявления инициативы. Возможно неблагоприятное развитие событий. Овнам лучше не принимать участие в спорах по перспективам работы или распределению полномочий. Не рекомендуется также в этот период заниматься имущественными, хозяйственными и административными вопросами, если они предполагают существенные изменения. Прогноз по ситуации в доме и отношениям с близкими, в основном, отрицательный. Перспективы встречи близкого человека и возникновения длительных отношений на весь период оцениваются негативно. Материальное положение благополучное, кроме выходных 18 – 19 марта.

Телец

У Тельцов-мужчин в астрологическом фоне на третью неделю марта решающее влияние сохраняет напряжённый аспект Сатурна и Марса, и, кроме того, негативный оттенок усилит соединение Плутона с Нептуном. В профессиональном плане гороскоп неблагоприятный. Рекомендуется сосредоточиться на основной работе и сотрудничестве с местными деловыми партнёрами. Личная активность в сочетании с творческими возможностями Тельцов помогут им преодолеть трудности и разногласия с партнёрами и улучшить ситуацию к следующей неделе. Прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности отрицательный. До конца месяца нежелательно что-либо планировать или начинать новую деятельность. Не рекомендуются командировки. Следует опасаться обмана, а также неприятных событий: на положение Тельцов могут повлиять неконтролируемые ими факторы и обстоятельства. Гармоничный аспект Нептуна с Солнцем в гороскопе указывает на повышенные творческие способности, однако ситуация не подходит для практического осуществления планов и идей. Возможна успешная совместная с партнёрами проработка планов, осуществление подготовительных мероприятий. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Перспективы встречи близкого человека и обустройства личной жизни оцениваются отрицательно. Материальное положение благополучное, кроме понедельника, 13 марта.

У Тельцов-женщин остаётся негативным прогноз по работе с далёкими деловыми партнёрами. Под влиянием Плутона с Нептуном до конца марта деятельность в этом направлении ожидается неудачной. Обстоятельства окажутся неопределёнными и Тельцам лучше не рисковать: велика вероятность обмана или самообмана. Положительно оцениваются перспективы выполнения основных профессиональных обязанностей и финансовой деятельности. Прогноз по взаимодействию с местными партнёрами тоже положительный, хотя в начале недели, 13 – 14 марта, могут возникнуть некоторые сложности. Гармоничный аспект Сатурна с Венерой будет способствовать укреплению профессионального положения Тельцов, но в данный период он настраивает не столько на развитие, сколько на стабилизацию ситуации. Подходящее время для устранения недоделок, наведения порядка, административной деятельности, решения финансовых вопросов. Хорошее время, как для коллективной, так и для одиночной работы, проявления инициативы и деловой активности. Возможно карьерное продвижение, но для этого Тельцы должны будут приложить специальные усилия. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни на весь период благоприятный. Материальное положение на всю неделю благополучное.

Близнецы

У Близнецов-мужчин в астрологическом фоне на третью неделю марта преобладают напряжённые аспекты Юпитера с Венерой, Меркурием, Нептуном и Ураном, а также Марса с Луной. Гармоничные аспекты Солнца с Плутоном и Меркурием, а также Меркурия с Луной будут действовать недолго и проявят себя только в первые дни недели. Благодаря их влиянию в промежуток 13 – 15 марта может быть успешным сотрудничество с местными деловыми партнёрами и финансовая деятельность (на остальное время прогноз отрицательный). Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами на всю неделю негативный. Кроме того, трудности ожидаются и в основной работе. Напряжённые аспекты Юпитера указывают на невозможность продвижения в делах и расширения сферы деловых интересов. Не рекомендуется проявлять инициативу и принимать на себя ответственность. Следует проявлять сдержанность в отношениях с коллегами и партнёрами, контролировать своё поведение. Поспешность в решениях приведёт к неудаче – Близнецы будут находиться под негативным влиянием Нептуна. Нежелательно начинать новое дело, не рекомендуются командировки. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни негативный, кроме воскресенья. Материальное положение неудовлетворительное.

У Близнецов-женщин гороскоп в профессиональном плане неблагоприятный. Вся их деятельность будет проходить под влиянием напряжённых аспектов Юпитера с Ураном и Нептуном, а также Сатурна с Меркурием. Негативно оцениваются сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами, финансовая деятельность, выполнение основной работы. Отрицательно характеризуется и коллективная, и одиночная работа. Сатурн с Меркурием резко ограничат возможности Близнецов в использовании своих интеллектуальных способностей. Ожидается большое количество внешних препятствий, а также внутренняя неготовность и нежелание проявлять деловую активность. В данной ситуации это нежелание выглядит обоснованным, поскольку приложение энергии в любом направлении окажется неэффективным. Рекомендуется избегать ответственных решений, браться за ответственное дело, нежелательно проявлять инициативу, так как в этот период легко переоценить свои возможности и не справиться с работой. Не рекомендуется начинать новый проект, отправляться в командировку. Прогноз по ситуации в доме, отношениям с близкими, в основном, благоприятный. Перспективы обустройства личной жизни на всю неделю характеризуются негативно. Материальное положение оценивается как благополучное.

Рак

У Раков-мужчин астрологический фон на третью неделю марта сформируется из гармоничных аспектов Нептуна с Ураном и Меркурия с Сатурном. Напряжёнными будут аспекты Венеры с Ураном и Меркурием, Меркурия с Солнцем, Марса с Сатурном. В профессиональном плане ситуация будет неустойчивой. Для основной работы прогноз, в основном, неблагоприятный. Для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности не подходят понедельник, пятница и выходные, 18 – 19 марта. Для взаимодействия с местными партнёрами период, в основном, непригоден. Благоприятным для работы будет только промежуток 15 – 16 марта, возможна разовая успешная сделка. Кроме понедельника и пятницы, гороскоп даёт положительный прогноз для коллективной деятельности. Работа в одиночку не рекомендуется. Также нежелательно работать в выходные. Гармоничный аспект Нептуна с Ураном пробудит творческие способности Раков. Этот период благоприятен для поиска новых возможностей и перспектив. Подходящий период для приобретения новых знаний, творческих экспериментов, научной, исследовательской работы, разработки планов и подготовительной деятельности. Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые. Перспективы обустройства личной жизни благоприятные, кроме промежутка 13 – 14 марта. Материальное положение благополучное, но тоже за исключением промежутка 13 – 14 марта.

У Раков-женщин наилучший прогноз относится к решению финансовых вопросов. Для сотрудничества с местными и далёкими деловыми партнёрами, а также для основной работы подходит только первая половина недели, до 16 марта. Здесь им поможет гармоничный аспект Венеры и Меркурия, который усилит их интеллектуальные способности и дипломатические качества. На этот промежуток гороскоп даёт положительный прогноз для деятельности в одиночку. Коллективная работа на весь период оценивается негативно. Гармоничный аспект Сатурна с Марсом указывает на значительную роль личных усилий, а также на необходимость сосредоточенной работы. Судя по гороскопу, Раки в этот период будут успешно применять свой опыт и профессиональные знания, что позволит им создать хороший задел на будущее. Подходящий период для укрепления и развития отношений с далёкими партнёрами – именно они в марте выглядят наиболее перспективными. Хороший период для решения имущественных, хозяйственных, административных вопросов. Возможно продвижение в карьере, но, скорей всего, в этот период реализуются только предпосылки к нему – Раки создадут некое основание для этого – а само событие произойдёт позже. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, кроме 15 марта. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни негативный. Материальное положение благополучное.

Лев

У Львов-мужчин астрологический фон на третью неделю марта сформируется из гармоничных аспектов Юпитера с Ураном и Луной, Марса с Меркурием и Венерой, а также Меркурия с Сатурном. Напряжёнными окажутся аспекты Марса с Сатурном и Урана с Венерой и Марсом. В профессиональном плане гороскоп благоприятный. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами, но также положительно оценивается и взаимодействие с далёкими партнёрами, и выполнение основных профессиональных обязанностей. Прогноз по финансовой деятельности в целом положительный, но 13 и 16 марта возможны небольшие затруднения. Коллективная деятельность на этой неделе оценивается, в основном, негативно, а работа в одиночку – полностью позитивно. Гармоничный аспект Урана и Юпитера создаст благоприятные условия для значительного продвижения в делах, расширения сферы деловых интересов, установления новых перспективных контактов, укрепления прежних связей. Положительный прогноз по командировкам. Хороший период для личной активности, проявления инициативы, экспериментов. Ситуация в доме, отношения с близкими в течение недели напряжённые, а с выходных – благополучные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни благоприятный. Материальное положение благополучное, но 13 и 16 марта возможны осложнения.

У Львов-женщин в профессиональном плане гороскоп неблагоприятен. Астрологический фон сформируется преимущественно напряжёнными аспектами Марса с Солнцем и Сатурном и Венеры с Ураном. Судя по гороскопу, Львов ожидают трудности во всех сферах деятельности, а также напряжённые отношения с коллегами и партнёрами. Правда тут речь идёт не об острых конфликтах, а скорей, скрытой неприязни, которая проявляется в отношениях фоном, тем не менее, желательно этот момент учитывать в ситуациях, когда это важно. Но в начале недели возникнет опасность конфликта при выборе направления деятельности или при распределении полномочий. Возможны также проблемы с руководством. Напряжённый аспект Марса с Сатурном указывает на столкновение противоположных намерений, либо на внешние обстоятельства, которые препятствуют осуществлению важного дела, что приведёт к росту напряженности в отношениях с коллегами или руководством. Гороскоп на этой неделе негативно оценивает личную активность Львов и работу в одиночку, а коллективную деятельность, наоборот, характеризует полностью позитивно. Из этого следует, что Львам в этот период лучше оставаться на вторых ролях, следуя указаниям руководства, либо помогая коллегами, либо подчиняясь внешним обстоятельствам. Инициатива не рекомендуется. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни на весь период благоприятный. Материальное положение неудовлетворительное.

Дева

У Дев-мужчин астрологический фон на третью неделю марта сформируется из гармоничных аспектов Урана с Венерой и Меркурием, Сатурна с Юпитером и Марса с Луной. Напряжённые аспекты Венеры с Ураном и Меркурия с Луной и Марсом существенного воздействия на работу не окажут. Гороскоп в целом благоприятный. Наилучший прогноз относится к финансовой деятельности и сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Они же являются и наиболее перспективными в марте. Прогноз по основной работе и взаимодействию с местными деловыми партнёрами тоже положительный, но в начале недели, 13 – 14 марта, возможны затруднения. Положительно оцениваются как коллективная, так и одиночная работа, при этом гороскоп указывает на значительную роль личной активности, инициативы и проявление лидерских качеств. Напряжённый аспект Урана с Венерой показывает, что на этой неделе у Дев возникнет искушение отвлечься от работы, возможно, им попадётся некое интересное занятие на стороне. Гороскоп предостерегает Дев от этого: ожидаются финансовые потери и конфликты. Лучше им следовать за Юпитером и Сатурном, которые помогут сосредоточиться на работе и достичь значительного успеха. Ситуация в доме, отношения с близкими благоприятные, за исключением понедельника и пятницы, 13 и 17 марта. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни положительный, кроме 13 марта. Материальное положение благополучное на весь период.

У Дев-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. В отношениях с местными партнёрами проблемы возникнут в пятницу, 17 марта. Кроме того, не рекомендуется работать с ними в выходные (а также отправляться в командировку). Для основной работы период, в основном, неудачный: гороскоп даёт положительный прогноз только на 13 – 14 марта. Для финансовой деятельности не подходят пятница, 17 марта, и воскресенье. Одинаково положительно оцениваются коллективная деятельность и работа в одиночку. Во второй половине недели от Дев потребуются дополнительные усилия для концентрации на работе. Кроме того, желательно уделить больше внимания финансам, так как возможны неожиданные потери. Гармоничные аспекты Плутона с Солнцем и Юпитера с Венерой создадут широкий диапазон возможностей для успешной деятельности, который будет обусловлен и личными способностями Дев, и благоприятными обстоятельствами. Также вероятна поддержка со стороны руководства, вышестоящих инстанций, влиятельных лиц. Однако эти возможности не следует пытаться использовать для продвижения в карьере: по прогнозу, такая попытка закончится неудачей. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни на весь период благоприятный. Материальное положение полностью благополучное.

Весы

У Весов-мужчин астрологический фон на третью неделю марта сформируется из гармоничных аспектов Сатурна с Меркурием и Венерой, а также Нептуна с Марсом. Напряжёнными будут аспекты Юпитера с Солнцем и Меркурием. Наилучший прогноз относится к финансовой деятельности. Также положительно оценивается сотрудничество с местными деловыми партнёрами и выполнение основных профессиональных обязанностей. Для работы с далёкими деловыми партнёрами не подходят понедельник и воскресенье, 13 и 19 марта, на остальные дни прогноз позитивный. На эту неделю гороскоп отдаёт предпочтение работе в одиночку, хотя коллективная деятельность тоже оценивается как успешная. Благодаря влиянию Сатурна с Меркурием, период благоприятен для сосредоточенной интеллектуальной деятельности, работы с важными документами, исследований, разработки планов, а также для обсуждения их с партнёрами и совместных действий. Благоприятный момент для обращения в официальные органы, юридические организации. Кроме того положительное влияние Венеры указывает на возможность получения финансовой поддержки и упорядочивание финансовой деятельности, укрепление связей с коллегами, руководством и партнёрами. Ситуация в доме, отношения с близкими в течение рабочей недели благополучные, за исключением 13 и 19 марта. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений положительный. Материальное положение благополучное, кроме 13 и 19 марта.

У Весов-женщин наилучший прогноз относится к решению финансовых вопросов и выполнению основных профессиональных обязанностей. При сотрудничестве с местными и далёкими деловыми партнёрами затруднения возможны в первой половине недели, в промежуток 13 – 15 марта. На весь период для Весов предпочтительна коллективная деятельность, работа в одиночку оценивается, в основном, негативно. В течение периода значительное влияние на Весы будет оказывать Венера. Соответственно, большую роль будут играть отношения с коллегами, руководством, партнёрами и окружающими. Кроме того, аспект Венеры с Сатурном указывает на успешную деятельность в сфере финансов и при наведении порядка в делах, решении хозяйственных, имущественных, административных вопросов. Период не подходит для расширения сферы деловых интересов, начала новых проектов – лучше продолжать заниматься тем, что есть, закрепляя достигнутое. Возможна помощь со стороны руководства, влиятельных лиц, деловых партнёров, а также вероятно возникновение новых полезных контактов. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением 13 и 17 марта. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный, кроме 14 – 15 марта. Материальное положение благополучное.

Скорпион

У Скорпионов-мужчин астрологический фон на третью неделю марта по-прежнему формируется напряжёнными аспектами Юпитера с Нептуном, Марса с Венерой, и Урана. При этом Скорпионы будут пользоваться поддержкой Солнца в его взаимодействии с Юпитером, Ураном, Плутоном, и, кроме того, на них повлияет гармоничный аспект Марса с Сатурном. Правда, это влияние будет кратковременным и проявится только в середине недели. Наилучшей будет ситуация в финансовой сфере – прогноз на весь период положительный. В основной работе проблемы ожидаются 13 – 14 и 19 марта. Сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами на всю неделю характеризуется негативно и не рекомендуется. Неблагоприятный период для принятия самостоятельных решений и проявления лидерских качеств. Не рекомендуется начинать новые проекты. Робота в одиночку, по гороскопу, будет неудачной. Напряжённый аспект Юпитера и Нептуна указывает на то, что планы по развитию дела и продвижению в карьере окажутся неосуществимыми. В целом, это период умеренной активности, сдержанности в отношениях, экономии ресурсов. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением конца недели, промежутка 17 – 19 марта. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни точно такой же. Материальное положение неудовлетворительное.

У Скорпионов-женщин гармоничные аспекты Нептуна с Меркурием, Урана с Марсом, Солнца с Юпитером, Марсом и Плутоном настраивают на успешную работу с местными деловыми партнёрами. Кроме того, на эту неделю благоприятен прогноз по решению финансовых вопросов. Но прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами полностью неблагоприятный, а в основной работе ожидаются трудности. Не рекомендуется заниматься расширением сферы деловых интересов, начинать новые проекты, устанавливать новые деловые контакты с далёкими партнёрами. Нежелательно отправляться в командировку, дальнюю поездку. Негативный прогноз для любой побочной деятельности, а также общественной работы. В то же время, гармоничный Уран указывает на возможности благоприятных изменений при непосредственной работе с партнёрами, обновлении производства, использовании технических новшеств и новых методов. От Скорпионов потребуются личная активность, инициатива и творческие способности. Возможна неожиданная помощь со стороны, а также удача. Подходящее время для обращения к руководству, в официальные органы, юридические организации. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни полностью благоприятный. Материальное положение в первой половине недели, 13 – 15 марта, по гороскопу будет неудовлетворительное, а дальше благополучное.

Стрелец

У Стрельцов-мужчин астрологический фон на третью неделю марта сформируется из гармоничных аспектов Юпитера с Меркурием, Марса с Луной и Меркурием, а также Нептуна и Плутона. Напряжёнными будут аспекты Сатурна с Юпитером и Ураном. Наилучший прогноз относится к выполнению основных профессиональных обязанностей. Кроме того, положительно оценивается сотрудничество с местными деловыми партнёрами. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов до выходных, 18 – 19 марта, остаётся негативным. Гороскоп на эту неделю положительно характеризует одиночную деятельность и отрицательно – коллективную. Аспект Юпитера и Меркурия указывает на значительную роль личных контактов с деловыми партнёрами. Он усилит интеллектуальные способности Стрельцов и поможет при ведении переговоров, обсуждении совместных проектов, а также в целом способствует налаживанию контактов, отношений и укреплению связей. Возможно получение полезной информации, и, кроме того, это подходящий момент для приобретения дополнительных знаний, повышения квалификации. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений благоприятный, за исключением начала недели 13 – 14 марта. Материальное положение благополучное.

У Стрельцов-женщин положительным остаётся прогноз по решению финансовых вопросов. В основной работе проблемы могут возникнуть в пятницу, 17 марта. Кроме того, нежелательно заниматься делами в выходные. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами оценивается большей частью негативно, хотя в середине недели возможна разовая удачная сделка. Взаимодействие с далёкими партнёрами оценивается полностью отрицательно и не рекомендуется. В течение рабочей недели предпочтительна коллективная деятельность. Инициатива нежелательна. Подходящее время для решения организационных, хозяйственных вопросов, укрепления авторитета в коллективе, продвижения в карьере. Гармоничный аспект Солнца с Сатурном поможет укрепить свои позиции через небольшой, но важный прогресс в делах, улучшение отношений с коллегами. Неподходящее время для начала новой деятельности. Не рекомендуются командировки и дальние поездки. В целом, обстоятельства будут складываться в пользу Стрельцов, однако не следует пытаться выжать их них всё, чего хочется. Тем не менее, использовать творческий подход и применить свои дипломатические качества будет полезно. Ситуация в доме, отношения с близкими характеризуются как благополучные, кроме 13 и 18 марта. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений оцениваются негативно. Материальное положение, в основном, неудовлетворительное.

Козерог

У Козерогов-мужчин астрологический фон на третью неделю марта сформируется из гармоничных аспектов Венеры с Юпитером, Солнца с Сатурном и Марсом, а также Плутона. Напряжёнными будут аспекты Венеры с Марсом и Ураном, Солнца с Меркурием и Урана с Луной. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Положительно оценивается возможная командировка или дальняя поездка. Для решения финансовых вопросов неудачным днём будет пятница, 17 марта (возможно, проблемы начнутся ещё в четверг). В основной работе и при сотрудничестве с местными партнёрами всю рабочую неделю будут возникать трудности. Не рекомендуется обращаться в официальные органы, к юридическим организациям, в вышестоящие инстанции. Гороскоп даёт положительный прогноз для одиночной деятельности. При коллективной работе ожидаются проблемы в середине недели, в промежуток 14 – 15 марта. Гармоничный аспект Венеры и Юпитера указывает на успешное расширение сферы деловых интересов, а также возможность приобретения новых связей. Возможна неожиданная финансовая или материальная поддержка. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений положительный, кроме 14 марта. Материальное положение в течение рабочей недели неудовлетворительное, но на выходные прогноз становится благоприятным.

У Козерогов-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и финансовой деятельности. Для основной работы прогноз тоже положительный, но 14 марта возможны трудности. При взаимодействии с местными партнёрами тоже в начале недели, 13 – 14 марта, могут возникнуть некоторые проблемы. Прогноз по коллективной и одиночной деятельности одинаково благоприятный. Напряжённый аспект Венеры и Урана указывает на неподходящее время для продвижения в карьере, зато аспект Венеры с Юпитером поможет в решении практических задач и укрепит отношения с окружающими. Возможна финансовая поддержка от вышестоящих инстанций, неожиданные денежные поступления. Благоприятный прогноз по командировке, дальней поездке. Благотворным окажется влияние на Козерогов Солнца и Плутона: обстоятельства будут складываться в их пользу, частично это будет проходить фоном, но также Козероги почувствуют прилив сил и улучшение настроения. Рекомендуется в основной работе сосредоточить усилия на сохранении достигнутых результатов и укреплении положения, а при взаимодействии с далёкими партнёрами – на развитии деловых отношений. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений на 13 – 14 марта негативный, а дальше позитивный. Материальное положение благополучное, за исключением, опять же, 13 – 14 марта.

Водолей

У Водолеев-мужчин в астрологическом фоне на третью неделю марта сохраняется негативное влияние напряжённых аспектов Урана с Венерой, а также Меркурия с Марсом, Юпитером и Ураном. Положительно повлияют гармоничные аспекты Солнца с Венерой и Меркурием, Марса с Юпитером и Нептуном. Гороскоп даёт благоприятный прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей, но в промежуток 14- 15 марта не рекомендуется начинать новое дело, принимать ответственное решение. Сотрудничество с местными деловыми партнёрами оценивается, в основном, как успешное, хотя некоторые проблемы всё же возникнут. Для работы с далёкими деловыми партнёрами и решения финансовых вопросов период не подходит: напряжённый аспект Урана и Венеры указывает на неудачи. Соединение Плутона с Сатурном тоже говорит о нежелательности активных действий в этом направлении: работа окажется либо невыполнимой, либо потребует значительных затрат при минимальной отдаче. Кроме того, гороскоп предсказывает значительные проблемы в коллективной деятельности. Но зато для работы в одиночку прогноз положительный. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, хотя в начале недели возможна небольшая напряжённость. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений благоприятные, за исключением 13 марта. Материальное положение неудовлетворительное.

У Водолеев-женщин в гороскопе преобладают напряжённые аспекты. Венера с Юпитером и Марсом, а также Сатурн с Юпитером помешают Водолеям достичь успеха почти во всей их деятельности. Только в работе с местными деловыми партнёрами в середине недели они могут совершить удачную сделку или заключить нужные договорённости. Водолеям не рекомендуется напрасно тратить силы: лучше переждать неблагоприятный период, сведя свою активность к минимуму. И личные возможности, и обстоятельства неадекватны целям и задачам, которые возникают перед Водолеями. Упорные попытки настоять на своём дадут нежелательный результат и могут потом оказывать негативное воздействие в течение долгого времени. Не рекомендуется принимать какие-либо важные решения, начинать новое дело, вкладывать средства в новые проекты. Кроме того, ожидаются напряжённые отношения с коллегами, руководством, окружающими. Благоприятен прогноз только для личных дел и внутренней жизни, например, для творчества, планирования, обновления знаний, повышения квалификации. Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые: благополучной будет середина недели. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений полностью благоприятные. Материальное положение неудовлетворительное.

Рыбы

У Рыб-мужчин астрологический фон на третью неделю марта сформируется из гармоничных аспектов Сатурна с Марсом и Венерой, а также Нептуна с Плутоном. Напряжёнными будут аспекты Меркурия с Луной, Марсом, Ураном и Сатурном и, кроме того, Венеры с Нептуном. Наилучший прогноз относится к решению финансовых вопросов. В основной деятельности некоторые проблемы ожидаются в начале недели, 13 – 14 марта (на остальные дни прогноз положительный). При сотрудничестве с местными деловыми партнёрами небольшие сложности возникнут 13 и 15 марта, а в работе с далёкими партнёрами – в пятницу и субботу, 17 – 18 марта. Период не подходит для самостоятельной деятельности и проявления инициативы. Рекомендуется избегать ответственности. Не следует начинать новое дело. Период подходит для подготовительной работы: планирования, поиска ресурсов, партнёров и т.д. Также он благоприятен для продолжения и завершения начатых дел, устранения недоделок, укрепления своих профессиональных позиций (но непригоден для продвижения в карьере). Лучше всего заниматься совместной работой с местными партнёрами. Ситуация в доме, отношения с близкими неустойчивые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений благоприятный. Материальное положение, в основном, неудовлетворительное.

У Рыб-женщин, по гороскопу, первые два дня недели 13 – 14 марта непригодны для выполнения основной работы и сотрудничества с местными деловыми партнёрами. Зато дальше ситуация значительно улучшится – так, что эти прогнозы можно считать лучшими в периоде. Кроме того, положительно характеризуются финансовая деятельность и взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами. Правда, при работе с партнёрами 14 и 18 марта возможны небольшие затруднения. Одинаково положительно характеризуется как коллективная, так и одиночная работа Рыб, но это не относится к первым двум дням недели, 13 – 14 марта. Гармоничный аспект Нептуна и Сатурна будет стимулировать Рыб одновременно к творчеству и к формализации деятельности. Это полезно для планирования, а также для упорядочивания своей текущей работы. Способствует концентрации внимания на важных моментах и мелочах, помогая избежать ошибок и просчётов. Усиливает волю, упорство, терпение, облегчает длительную кропотливую работу. Подходящее время для сотрудничества с официальными органами, юридическими организациями. Ситуация в доме, отношения с близкими характеризуются в первые два дня недели отрицательно, а затем положительно. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений негативный. Материальное положение благополучное.

Москва, Денис Вербицкий

Москва. Другие новости 12.03.17

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