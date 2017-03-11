На Южном Урале в лобовом столкновении ВАЗов погибли четверо мужчин (ФОТО)

Публикации за 11.03.17

На трассе в Челябинской области столкнулись две легковушки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, дорожная авария произошла накануне около 20 часов на 32 километре автодороги Троицк – Степное. Водитель ВАЗ-21083 не поделил дорогу с ВАЗом 99-ой модели. От удара вторая легковушка перевернулась на крышу и загорелась.

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В результате столкновения оба водителя – мужчины 29 и 33 лет, погибли на месте. Смертельные травмы получили и двое пассажиров ВАЗ-21099 – мужчины 36 и 37 лет. По предварительным данным, находившиеся в салоне люди не смогли выбраться из объятой пламенем машины.

На место аварии прибыли все экстренные службы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, по факту ДТП проводится расследование.

Челябинск, Юлия Димова

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