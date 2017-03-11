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Публикации за 11.03.17

В Магнитогорске пьяный подросток разбил шесть автомобилей (ФОТО)

В Магнитогорске пьяный подросток разбил шесть автомобилей (ФОТО)

В Магнитогорске малолетний бесправник устроил крупное ДТП.

Как передает корреспондент агентства , дорожный инцидент произошел вечером 10 марта в одном из дворов на перекрестке улиц Советской и газеты «Правда». По данным очевидцев, 17-летний юноша, сев за руль внедорожника Mitsubishi в пьяном виде, собрал в разных местах шесть припаркованных авто. Владельцы транспорта опубликовали в соцсетях фотографии поврежденных машин.

Новый День: В Магнитогорске подросток на внедорожнике разбил шесть автомобилей (ФОТО)
Новый День: В Магнитогорске подросток на внедорожнике разбил шесть автомобилей (ФОТО)
Новый День: В Магнитогорске подросток на внедорожнике разбил шесть автомобилей (ФОТО)

Фотографии сообщества «На дорогах Магнитки! (Магнитогорск)"

«Новый День – Челябинск» , и

По словам автоледи, чья иномарка была также повреждена подростком, на место происшествия прибыли полицейские, а также родственники несовершеннолетнего водителя. Однако и после случившегося юноша не унимался: оскорблял сотрудников ГАИ, кидался на собравшихся возле него автовладельцев и угрожал всем расправой. В результате неадекватного подростка пришлось заковать в наручники.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Автомобилисты подсчитывают причиненный ущерб.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 11.03.17

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