В Магнитогорске пьяный подросток разбил шесть автомобилей (ФОТО)

Публикации за 11.03.17

В Магнитогорске малолетний бесправник устроил крупное ДТП.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», дорожный инцидент произошел вечером 10 марта в одном из дворов на перекрестке улиц Советской и газеты «Правда». По данным очевидцев, 17-летний юноша, сев за руль внедорожника Mitsubishi в пьяном виде, собрал в разных местах шесть припаркованных авто. Владельцы транспорта опубликовали в соцсетях фотографии поврежденных машин.

Фотографии сообщества «На дорогах Магнитки! (Магнитогорск)"

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По словам автоледи, чья иномарка была также повреждена подростком, на место происшествия прибыли полицейские, а также родственники несовершеннолетнего водителя. Однако и после случившегося юноша не унимался: оскорблял сотрудников ГАИ, кидался на собравшихся возле него автовладельцев и угрожал всем расправой. В результате неадекватного подростка пришлось заковать в наручники.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Автомобилисты подсчитывают причиненный ущерб.

Челябинск, Юлия Димова

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