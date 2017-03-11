Магнитогорский «Металлург» смог одолеть астанинский «Барыс» лишь на исходе овертайма

Публикации за 11.03.17

Магнитогорский «Металлург» в упорной борьбе одержал победу над «Барысом» из Астаны – 5:4.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», казахстанская команда продолжает удивлять. Если в четвертьфинале Восточной конференции КХЛ ей удалось одолеть превосходивший ее лишь на одну строчку в турнирной таблице челябинский «Трактор», то на сей раз она достойно сражается с лидером «восточных» – магнитогорским «Металлургом».

Южноуральскому клубу, достаточно легко обыгравшему астанинский «Барыс» в первом матче полуфинала, во второй игре, проходившей также на домашней площадке «Магнитки», гости оказали достойное сопротивление.

Игра началась достаточно спокойно. Но первый опасный момент у ворот соперников создали казахстанские хоккеисты: голкипер магнитогорцев Василий Кошечкин вынужден был вступить в игру на третьей минуте первого периода. Но все-таки счет открыли хозяева: на пятой минуте Данис Зарипов выскочил на свободную позицию, получил пас от Яна Коваржа – 1:0, «Металлург» повел в счете.

Но на «Барыс» такое развитие событий не произвело особого впечатления. На протяжение всего первого периода казахстанская команда пыталась пробить вратаря металлургов. Хотя удалось это лишь в начале второй двадцатиминутки. На второй минуте периода Кэм Баркер бьет по воротам хозяев от синей линии, шайба начитает метаться на пятачке, а Роман Старченко отправляет ее в ворота, восстанавливая равновесие – 1:1.

Игра вновь уходит в затяжные розыгрыши. Лишь 10 минут спустя Виктор Антипин завершает розыгрыш Яна Коваржа и Сергея Мозякина – 2:1, и «Металлург» снова вырывается вперед.

Но долго радоваться хозяевам не пришлось. На 33-й минуте «Магнитка» остается в меньшинстве за нарушение численного состава, но на скамейку штрафников отправляется и защитник «Барыса» Кэм Баркер – за задержку соперника руками. В игре четыре на четыре гости оказались явно успешнее: на 34-й минуте нападающий астанинцев Найджел Доус в одиночку прорывается к воротам хозяев и сравнивает счет – 2:2. А через полминуты Мартин Сен-Пьер с подачи Максима Семенова выводит гостей вперед – 3:2, и магнитогорцам стоит задуматься о будущем.

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Думали хозяева до окончания второго периода. Но в начале третьей двадцатиминутки магнитогорцы все же попытались показать, кто в доме хозяин. На 42-й минуте Данис Зарипов завершает розыгрыш Виктора Антипина и Сергея Мозякина, восстанавливая равновесие в матче – 3:3. А ровно за 12 минут до окончания третьего периода все тот же Данис Зарипов замыкает распасовку Сергея Мозякина и Криса Ли – 4:3 в пользу хозяев.

Но гости не собираются сдаваться, и на 58-й минуте Найджел Доус, получив пас от Кэма Баркера, практически в одиночку проходит по левому краю. Его бросок в ближний угол застает врасплох Василия Кошечкина – 4:4, и игра переходит в овертайм.

И все-таки в дополнительном периоде лидеры Восточной конференции оказались сильней. Хотя доказать им это удалось лишь на исходе овертайма. На 70-й минуте нападающий «Магнитки» Евгений Тимкин, получив пас от Криса Ли, делает прострел на пятачок «Барыса», а Ярослав Косов ставит точку в матче – 5:4, «Металлург» побеждает во втором матче подряд. Но хоккеисты астанинского клуба уже сегодня дали понять: эта серия не станет легкой прогулкой для команды из Магнитогорска. Тем более, что следующие две игры пройдут в Астане.

Челябинск, Виктор Елисеев

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