NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 11.03.17

В Южноуральске школьники осквернили мемориал «Вечный огонь»
фото сообщества «Подслушано Южноуральск»

В Южноуральске школьники осквернили мемориал «Вечный огонь»

В Южноуральске разыскивают подростков, осквернивших памятник погибшим солдатам.

Как сообщили РИА в отделе МВД России «Южноуральский», сегодня около 15 часов двое мальчишек в возрасте примерно 12 лет, одетых в темные куртки, подожгли венки на мемориале памяти «Вечный огонь». Пламя также повредило одно из трех изображений участников Великой Отечественной войны.

Новый День: В Южноуральске школьники подожгли венки на мемориале ''Вечный огонь''

«Новый День – Челябинск» , и

Всем, кто располагает информацией о разыскиваемых, просят сообщать в дежурную часть полиции по номеру 8 (35144) 4-31-20 либо по телефону «02».

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 11.03.17

Магнитогорский «Металлург» смог одолеть астанинский «Барыс» лишь на исходе овертайма. / В Магнитогорске пьяный подросток разбил шесть автомобилей (ФОТО). / На Южном Урале в лобовом столкновении ВАЗов погибли четверо мужчин (ФОТО).

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter