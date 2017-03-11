В Южноуральске школьники осквернили мемориал «Вечный огонь»

Публикации за 11.03.17

В Южноуральске разыскивают подростков, осквернивших памятник погибшим солдатам.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе МВД России «Южноуральский», сегодня около 15 часов двое мальчишек в возрасте примерно 12 лет, одетых в темные куртки, подожгли венки на мемориале памяти «Вечный огонь». Пламя также повредило одно из трех изображений участников Великой Отечественной войны.

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Всем, кто располагает информацией о разыскиваемых, просят сообщать в дежурную часть полиции по номеру 8 (35144) 4-31-20 либо по телефону «02».

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 11.03.17

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