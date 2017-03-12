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Челябинск

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Публикации за 12.03.17

В Челябинске накрыли склад «паленого» алкоголя известных брендов

В Челябинске накрыли склад «паленого» алкоголя известных брендов

Жительница Челябинска задержана по подозрению в нелегальном производстве алкогольной продукции.

Как сообщили РИА в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, факт реализации, перевозки и хранения алкогольной продукции с признаками подделки выявлен в ходе рейда в Ленинском районе. В гараже, принадлежащем 44-летней горожанке, полицейские обнаружили более 80 коробок с крепкими спиртными напитками, в том числе известных мировых брендов.

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Вся нелегальная продукция (свыше 1 тысячи 200 бутылок) изъята. Образцы контрафактного алкоголя направлены на экспертизу.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении женщины уголовного дела по статье 171.1 УК РФ – «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров без маркировки».

Челябинск, Юлия Димова

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