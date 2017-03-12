NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 12.03.17

Сестры из Челябинска попали в команду Димы Билана в шоу «Голос» (ВИДЕО)
фото сообщества «Сестры Каймаковы»

Сестры из Челябинска попали в команду Димы Билана в шоу «Голос» (ВИДЕО)

Сестры из Челябинска прошли этап слепых прослушиваний нового сезона шоу «Голос. Дети».

Как передает корреспондент агентства , южноуральские вокалистки Елизавета и Софья Каймаковы 8 и 11 лет выступили в эфире Первого канала с композицией «Ваня» участницы прежнего сезона телепроекта Тины Кузнецовой.

«Новый День – Челябинск» , и

Услышав за спиной сразу два детских голоса, наставники конкурса сначала удивились, а затем принялись активно обсуждать музыкальный номер. При этом поворачиваться к сестрам ни Валерий Меладзе, ни Дима Билан, ни певица Нюша не торопились.

В итоге, продержав вокалисток в напряжении все выступление, на последней секунде Билан все же нажал на красную кнопку, выбрав челябинок в свою команду.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 12.03.17

В Челябинске накрыли склад «паленого» алкоголя известных брендов. / В Южноуральске школьники осквернили мемориал «Вечный огонь». / Магнитогорский «Металлург» смог одолеть астанинский «Барыс» лишь на исходе овертайма.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter