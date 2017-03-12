Сестры из Челябинска попали в команду Димы Билана в шоу «Голос» (ВИДЕО)

Сестры из Челябинска прошли этап слепых прослушиваний нового сезона шоу «Голос. Дети».
Как передает корреспондент агентства «Новый День», южноуральские вокалистки Елизавета и Софья Каймаковы 8 и 11 лет выступили в эфире Первого канала с композицией «Ваня» участницы прежнего сезона телепроекта Тины Кузнецовой.
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Услышав за спиной сразу два детских голоса, наставники конкурса сначала удивились, а затем принялись активно обсуждать музыкальный номер. При этом поворачиваться к сестрам ни Валерий Меладзе, ни Дима Билан, ни певица Нюша не торопились.
В итоге, продержав вокалисток в напряжении все выступление, на последней секунде Билан все же нажал на красную кнопку, выбрав челябинок в свою команду.
Челябинск, Юлия Димова
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