Перепутали небо: в Челябинске под окнами лицея погибла стая свиристелей

Публикации за 12.03.17

В Челябинске на территории лицея нашли полтора десятка мертвых птиц.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в минувшую пятницу в Металлургическом районе. Во время перемены учащиеся лицея №88 выбежали на улицу и обнаружили на земле 16 погибших свиристелей. По словам очевидцев, птицы разбились, ударившись об окна здания.

«На место сразу выехали экологи. Птиц забрали, – сообщается в группе «Пресс-центр Лицей №88 Челябинска» в соцсети. «Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

Специалисты выдвинули сразу несколько версий массовой гибели пернатых. По одной из них, свиристелей напугали вороны или другие хищные птицы, что, в принципе, маловероятно в городских условиях. По другой версии, птицы объелись зимних ягод: забродившая в желудке пища вызвала у них опьянение и они потеряли ориентацию в пространстве. Экологи также не исключают, что птицы могли разбиться, перепутав небо с его отражением в окнах здания.

Отметим, одну из облюбовавших лицей свиристелей челябинцам все же удалось спасти.

Школьник принес раненую птицу домой.

В тепле пострадавшая почувствовала себя лучше и уже на следующий день присоединилась к сородичам из другой стаи.

Челябинск, Юлия Димова

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