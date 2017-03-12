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Челябинск

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Публикации за 12.03.17

В Южноуральске задержали поджигателя венков у Вечного огня

В Южноуральске задержали поджигателя венков у Вечного огня

В Челябинске задержали подростков, причастных к пожару на мемориале памяти.

Как уже сообщал , днем 11 марта двое мальчишек подожгли венки у Вечного огня. Пламя также повредило фрагмент барельефа с ихображением героев Великой Отечественной войны. Впоследствии вандалы скрылись. Очевидцы заявили в полицию.

«Новый День – Челябинск» , и

По данным пресс-службы МВД Южноуральска, в ходе проведенных мероприятий уставлена личность поджигателя. Им оказался 12-летний местный житель. С ним был его 11-летний приятель, наблюдавший за происходящим. В настоящее время с подростками работают инспекторы ПДН, выясняются все обстоятельства происшествия.

В отношении старшего юноши решается вопрос о направлении его в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 12.03.17

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