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Публикации за 13.03.17

Из Копейска в Челябинск за 40 рублей: в автобусе №123 переписали ценники

Из Копейска в Челябинск за 40 рублей: в автобусе №123 переписали ценники

В автобусе «Копейск – ЮУрГУ» плата за проезд увеличилась на 60%.

Как передает корреспондент РИА , об увеличении стоимости одной поездки с 13 марта пассажиров известили на минувшей неделе.

Теперь для проезда в Челябинск в автобусах, отправляющихся в 6:40 из поселков Горняк, РМЗ, Кадровик и Бажово, необходимо будет заплатить 40 рублей, а не 25, как ранее.

«Новый День – Челябинск» , и

На остальных отрезках пути от Копейска до Челябинска и по городам билеты по-прежнему будут стоить 25 и 20 рублей соответственно.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.03.17

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