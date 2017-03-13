Из Копейска в Челябинск за 40 рублей: в автобусе №123 переписали ценники

Публикации за 13.03.17

В автобусе «Копейск – ЮУрГУ» плата за проезд увеличилась на 60%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об увеличении стоимости одной поездки с 13 марта пассажиров известили на минувшей неделе.

Теперь для проезда в Челябинск в автобусах, отправляющихся в 6:40 из поселков Горняк, РМЗ, Кадровик и Бажово, необходимо будет заплатить 40 рублей, а не 25, как ранее.

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На остальных отрезках пути от Копейска до Челябинска и по городам билеты по-прежнему будут стоить 25 и 20 рублей соответственно.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.03.17

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