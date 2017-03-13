В Озерске открыли стрельбу в ресторане, есть пострадавшие

Публикации за 13.03.17

Житель Озерска расстрелял посетителя ресторана.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, инцидент произошел в ночь на воскресенье, 12 марта. В дежурную часть полиции поступило сообщение, что в развлекательном заведении между отдыхающими произошел конфликт. В ходе разборок один из клиентов выстрелил в оппонента из травматического оружия. 40-летнего пострадавшего с травмами головы и тела доставили в больницу.

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Впоследствии виновника происшествия задержали. При себе у 46-летнего горожанина имелось разрешение на хранение и ношение охотничьего пневматического, огнестрельного оружия и патронов к нему.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ – «Хулиганство». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование дела продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

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