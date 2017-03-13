NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 13.03.17

Челябинская полиция задержала подозреваемого в нападении на офис микрозаймов

Челябинская полиция задержала подозреваемого в нападении на офис микрозаймов

Задержан подозреваемый в разбойном нападении на офис микрофинансовой организации в Челябинске.

Как уже сообщало РИА , вечером 3 марта неизвестный мужчина зашел в офис микрофинансовой организации по Свердловскому проспекту и, угрожая ножом сотруднице, потребовал отдать ему деньги. Напуганная девушка отдала из кассы 7 тысяч 700 рублей.

По данным УМВД по Челябинску, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска регионального главка по описанию сотрудницы офиса микрозаймов задержали подозреваемого в нападении 18-летнего жителя Аргаяшского района. Молодой человек нигде не работает, ранее был судим.

«Новый День – Челябинск» , и

По ходатайству следствия отдела полиции «Курчатовский» УМВД России по Челябинску задержанный арестован и помещен в следственный изолятор. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.03.17

В Озерске открыли стрельбу в ресторане, есть пострадавшие. / Из Копейска в Челябинск за 40 рублей: в автобусе №123 переписали ценники. / 13 марта ожидаются следующие события – Челябинск.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter