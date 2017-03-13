Челябинская полиция задержала подозреваемого в нападении на офис микрозаймов

Публикации за 13.03.17

Задержан подозреваемый в разбойном нападении на офис микрофинансовой организации в Челябинске.

Как уже сообщало РИА «Новый День», вечером 3 марта неизвестный мужчина зашел в офис микрофинансовой организации по Свердловскому проспекту и, угрожая ножом сотруднице, потребовал отдать ему деньги. Напуганная девушка отдала из кассы 7 тысяч 700 рублей.

По данным УМВД по Челябинску, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска регионального главка по описанию сотрудницы офиса микрозаймов задержали подозреваемого в нападении 18-летнего жителя Аргаяшского района. Молодой человек нигде не работает, ранее был судим.

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По ходатайству следствия отдела полиции «Курчатовский» УМВД России по Челябинску задержанный арестован и помещен в следственный изолятор. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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