Классовая вражда: южноуралец разнес банкомат из ненависти к богачам

Публикации за 13.03.17

В Сатке вынесли приговор мужчине, разнесшему банкомат.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Саткинского городского суда, местный житель признан виновным в умышленном уничтожении имущества, с причинением значительного ущерба из хулиганских побуждений.

В суде установлено, что в ноябре 2016 года горожанин, вооружившись камнем, подошел к терминалу, встроенному в здание ДК «Спутник». Убедившись, что поблизости никого нет, мужчина несколько раз ударил по лицевой панели банкомата, разбил монитор и повредил клавиатуру. В результате аппарат вышел из строя, а вредитель, испугавшись полицейских, скрылся.

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В результате АО СМП «Банк» причинен ущерб в размере 414 тысяч 690 рублей. Впоследствии хулигана задержали.

В ходе следствия мужчина признался, что напал на терминал из чувства ненависти и вражды к социально обеспеченным слоям населения, пользующимся услугами финансовых учреждений. Установлено, что в момент преступления мужчина был пьян.

При назначении наказания суд учел характер и степень опасности совершенного преступления, а также личность злоумышленника: ранее судимый мужчина нигде не работает, по месту жительства характеризуется отрицательно. Южноуральцу назначено условное наказание в виде лишения свободы на 2 года, с испытательным сроком 1,5 года.

Челябинск, Юлия Димова

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