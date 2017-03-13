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Челябинск

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Публикации за 13.03.17

В Кыштыме четырехлетний мальчик спалил дом

В Кыштыме четырехлетний мальчик спалил дом

В Челябинской области четырехлетний малыш оставил семью без крова.

Как передает корреспондент РИА , сообщение о пожаре на улице Школьной на пульт диспетчера пожарной части поступило 12 марта около 9:00.

Как выяснилось, причиной пожара стала шалость четырехлетнего ребенка. Мальчик баловался со спичками и поджег двухъярусную кровать.

«Новый День – Челябинск» , и

Примечательно, что дома в это время находились еще трое детей и их отец. Как сообщает «Кыштымский рабочий», о возгорании дети рассказали отцу, и мужчина сначала пытался потушить пожар самостоятельно. Когда это не удалось, он вместе с детьми убежал к соседке и уже от нее вызвал пожарных.

В итоге огонь уничтожил стены и потолочные перекрытия на площади в сто квадратных метров. Жилище не подлежит восстановлению. Сейчас многодетная семья живет у родственников.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.03.17

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