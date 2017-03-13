В Челябинске сошел с рельсов трамвай (ФОТО)

Публикации за 13.03.17

В Челябинске на оживленной магистрали сошел с рельсов трамвай.

Как сообщили РИА «Новый День» в МУП «Служба организации движения», сообщение о ЧП на Копейском шоссе поступило сегодня в 10 часов 40 минут. Под мостами в Ленинском районе сошел с рельсов вагон трамвая, следовавшего по маршруту №22. Движение общественного транспорта на данном участке было временно остановлено.

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О причинах дорожного происшествия в диспетчерской службе не уточнили. Между тем, очевидцы, разместившие фотографии трамвая в соцсетях, сообщили, что электротранспорт потерял управление из-за неисправности рельсового полотна.

В 11 часов 40 минут движение трамваев в Ленинский район полностью восстановлено.

Фото группы «Подслушано в ГЭТе

Челябинск, Юлия Димова

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