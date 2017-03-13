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Челябинск

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Публикации за 13.03.17

В Челябинской области рабочий строительного предприятия погиб, задохнувшись пылью и гравием

В Челябинской области рабочий строительного предприятия погиб, задохнувшись пылью и гравием

Под Озерском рабочий погиб, упав в бункер для сыпучих материалов.

Как сообщили РИА в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в Озерске вынесен приговор техническому директору строительного предприятия за гибель рабочего.

В суде установлено, что южноуралец, являясь техническим директором ООО «Технострой», расположенного в поселке Новогорный, будучи ответственным за обеспечения безопасных условий труда, выбрал неправильный способ производства работ по перекачиванию щебня из приемных бункеров в склад сыпучих материалов для оператора погрузки сыпучих материалов.

15 июля 2016 года технический директор оставил действия одного из рабочих без должного контроля, в результате работник упал в бункер сыпучих материалов, где задохнулся пылью и размолотым гравием.

«Новый День – Челябинск» , и

Приговором Озерского городского суда топ-менеджер предприятия признан виновным в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека и приговорен к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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