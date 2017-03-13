В Миассе пенсионер отдал мошеннице 70 тысяч

Публикации за 13.03.17

Сотрудники следствия в Миассе открыли уголовное производство по факту мошенничества в отношении 76-летнего местного жителя. Пенсионе попался на ставшую уже классической схему со звонком от имени родственника, угодившего в неприятную ситуацию и лишился крупной суммы.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МВД РФ по Челябинской области, в полицию обратился 76-летний житель Миасса. По словам мужчины, примерно в восемь часов вечера ему позвонили с неизвестного номера. Звонивший представился его внуком и заявил, что попал в аварию. Чтобы «решить» вопрос с пострадавшими на месте нужно было заплатить 180 тысяч рублей, однако у пенсионера в наличии было только 70 тысяч. Лже-внук согласился и на эту сумму, попросив дедушку выйти на улицу и передать деньги девушке, ожидающей у подъезда.

Передав незнакомке деньги и вернувшись домой, пенсионер решил набрать внука – так и выяснилось, что якобы попавший в ДТП мужчина все это время находился дома. С сообщением об этом происшествии потерпевший сразу же отправился в полицию

Миасс, Олег Кирьянов

Миасс. Другие новости 13.03.17

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