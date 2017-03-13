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Челябинск

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Публикации за 13.03.17

В Челябинской области нашли мертвой 16-летнюю студентку

В Челябинской области нашли мертвой 16-летнюю студентку

В селе Ункурда Нязепетровского района нашли мертвой 16-летнюю девушку – учащуюся нязепетровского колледжа.

Как сообщили РИА в СУ СК РФ по Челябинской области, тело девочки без признаков жизни было обнаружено ее родственниками накануне, 12 марта. Студентка техникума ЮУрГУ проживала со своими родителями. Никакой предсмертной записки или связи девушки с распространенными «группами смерти» в социальных сетях следователи не обнаружили.

Сейчас по факту смерти подростка сотрудники следствия проводят предварительную проверку, по результатам которой будет принято окончательное процессуальное решение. В том числе, следователи проверяют смерть студентки на предмет возможного доведения до самоубийства. Все мероприятия, проводимые по факту этого инцидента, находятся на личном контроле главы Следственного управления.

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 13.03.17

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