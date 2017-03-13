NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 13.03.17

Мошенницы оставили без материнского капитала 24 южноуральские семьи

Мошенницы оставили без материнского капитала 24 южноуральские семьи

В Кунашакском районе две местные жительницы предстанут перед судом за мошенничество с материнским капиталом на общую сумму в 9,6 млн рублей. В результате действий аферисток без выплат остались 24 семьи.

Как сообщили РИА в прокуратуре Челябинской области, с марта 2013 года по ноябрь 2015 года мошенницы под видом юристов предлагали населению фиктивные юридические услуги. Аферистки выдавали владельцам государственных сертификатов на маткапитал поддельные документы о предоставлении им займов на покупку или строительство жилья. Таким образом им удавалось создать видимость наступления условий, позволяющих распоряжаться материнским капиталом для погашения фиктивных займов за счет выделяемых бюджетных средств.

В результате этой схемы злоумышленницы похищали полученные по подложным сделкам денежные средства. Кроме того, одна из мошенниц в отдельных случаях приобретала право на принадлежащие жертвам объекты недвижимости, организуя незаконную регистрацию права собственности на имя третьих лиц. Сейчас потерпевшими в рамках открытого по данному факту уголовного производства признаны 24 жителя Челябинской области. Общая сумма причиненного действиями мошенниц материального ущерба оценивается в 9,6 млн рублей, из которых около 6,5 млн рублей было похищено непосредственно из федерального бюджета.

Челябинск, новый День, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 13.03.17

В Челябинской области нашли мертвой 16-летнюю студентку. / В Миассе пенсионер отдал мошеннице 70 тысяч. / В Челябинской области рабочий строительного предприятия погиб, задохнувшись пылью и гравием.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter