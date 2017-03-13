Мошенницы оставили без материнского капитала 24 южноуральские семьи

Публикации за 13.03.17

В Кунашакском районе две местные жительницы предстанут перед судом за мошенничество с материнским капиталом на общую сумму в 9,6 млн рублей. В результате действий аферисток без выплат остались 24 семьи.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, с марта 2013 года по ноябрь 2015 года мошенницы под видом юристов предлагали населению фиктивные юридические услуги. Аферистки выдавали владельцам государственных сертификатов на маткапитал поддельные документы о предоставлении им займов на покупку или строительство жилья. Таким образом им удавалось создать видимость наступления условий, позволяющих распоряжаться материнским капиталом для погашения фиктивных займов за счет выделяемых бюджетных средств.

В результате этой схемы злоумышленницы похищали полученные по подложным сделкам денежные средства. Кроме того, одна из мошенниц в отдельных случаях приобретала право на принадлежащие жертвам объекты недвижимости, организуя незаконную регистрацию права собственности на имя третьих лиц. Сейчас потерпевшими в рамках открытого по данному факту уголовного производства признаны 24 жителя Челябинской области. Общая сумма причиненного действиями мошенниц материального ущерба оценивается в 9,6 млн рублей, из которых около 6,5 млн рублей было похищено непосредственно из федерального бюджета.

Челябинск, новый День, Олег Кирьянов

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