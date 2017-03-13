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Публикации за 13.03.17

В Кыштыме пенсионерка заявила о краже и спряталась от полиции

В Кыштыме пенсионерка заявила о краже и спряталась от полиции

Кыштымские пенсионерки продолжают «развлекать» правоохранительные органы. На этот раз участковому пришлось десять дней заниматься поисками потерпевшей, вызвавшей полицию.

Как передает корреспондент РИА , женщина заявила, что у нее похитили мангал. На место выехала

следственно-оперативная группа. Однако стражи порядка обнаружили, что дом заявительницы закрыт, более того, на звонки по телефону пенсионерка не отвечала.

В конце концов, полицейские попросили одного из соседей потерпевшей позвонить ей, чтобы выяснить подробности происшествия. По словам женщины, она вызвала полицию, потому что думала, что мангал украли, однако позднее нашла его. Приехать домой для беседы с правоохранителями пожилая женщина отказалась, заявив, что очень занята.

Чтобы найти и провести опрос с лже-потерпевшей, участковый потратил десять дней. Сейчас по факту этого инцидента проводится соответствующая административная проверка.

Кыштым, Олег Кирьянов

Кыштым. Другие новости 13.03.17

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