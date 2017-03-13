Полтора десятка инвесторов готовы зайти в Верхний Уфалей в случае организации ТОСЭР

Публикации за 13.03.17

Челябинская область подала в Минэкономразвития заявку на получение Верхним Уфалеем статуса территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, заявка включает предложениz четырнадцати инвесторов, которые выразили готовность выступить в качестве резидентов ТОСЭР и сформировать в Верхнем Уфалее более одной тысячи рабочих мест.

Статусы территории с опережающим социально-экономическим развитием и моногорода красной зоны, которым уже обладает Верхний Уфалей, позволит инвесторам получить серьезные льготы по налогам на прибыль, землю и имущество, снизить страховые выплаты, подключить инфраструктуру (ЛЭП, газ, дороги, водоснабжение и водоотведение) за государственный счет, а также привлечь финансирование по линии Фонда развития моногородов под 5% годовых.

Инвесторы заявляют о готовности в рамках ТОСЭР расширить уже имеющиеся производственные мощности. Среди них ООО «МетМашУфалей» – производитель оборудования и запасных частей для металлургического производства, а также оборудования общего назначения, стального и чугунного литья, металлоконструкций. Кроме того, увеличить мощности планирует ОАО «Завод Дормаш», выпускающее комплексы по производству материалов для дорожного строительства, а также различное строительное оборудование и запчасти к нему.

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Другие инвесторы намеревались реализовать проекты по организации механической обработки продукции литейного производства, производству металлургической продукции, ориентированной на экспорт. Кроме того, планировалось создать опытно-промышленное производство по извлечению олова, цинка, свинца из непрофильной продукции медеплавильных заводов, предприятие по добыче, распиловке гранита и производству из него бордюров, брусчатки, плиты и нестандартных изделий, производство модификаторов асфальтобетона, завод по выпуску изделий из гранита, завод по производству молотых мирокальцитов.

Также, по данным министра экономического развития Челябинской области Сергея Смольникова, в настоящий момент ведутся переговоры с тремя компаниями, потенциально готовыми развивать новые производства на площадях ОАО «Уфалейникель».

Челябинск, Виктор Елисеев

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