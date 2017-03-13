NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 13.03.17

В Копейске ребенка с разбитой головой из детского сада увезла «скорая» (ФОТО)

В Копейске ребенка с разбитой головой из детского сада увезла «скорая» (ФОТО)

Воспитанница одного из дошкольных учреждений Копейска разбила голову.

Как передает корреспондент РИА , фото со стоящей у детского сада машиной скорой медицинской помощи появилось в соцсетях 3 часа назад.

«Только что от 14-го садика отъехала «скорая». И через 5 минут приехала полицейская «Газель»», – написал автор снимка.

«Новый День – Челябинск» , и

По словам участников интернет-сообщества, одна из воспитанниц дошкольного учреждения поскользнулась и ударилась головой или лицом о железную лестницу. Ребенка увезли в больницу зашивать рану. Полиция выясняет, толкнули девочку или она упала сама.

Фото из группы «Подслушано Копейск»
Фото из группы «Подслушано Копейск»

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.03.17

Полтора десятка инвесторов готовы зайти в Верхний Уфалей в случае организации ТОСЭР. / Круто: одни и те же ямы на дорогах Челябинска залатают дважды за сезон (ФОТО). / В Кыштыме пенсионерка заявила о краже и спряталась от полиции.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter