В Копейске ребенка с разбитой головой из детского сада увезла «скорая» (ФОТО)

Публикации за 13.03.17

Воспитанница одного из дошкольных учреждений Копейска разбила голову.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», фото со стоящей у детского сада машиной скорой медицинской помощи появилось в соцсетях 3 часа назад.

«Только что от 14-го садика отъехала «скорая». И через 5 минут приехала полицейская «Газель»», – написал автор снимка.

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По словам участников интернет-сообщества, одна из воспитанниц дошкольного учреждения поскользнулась и ударилась головой или лицом о железную лестницу. Ребенка увезли в больницу зашивать рану. Полиция выясняет, толкнули девочку или она упала сама.

Фото из группы «Подслушано Копейск»

Челябинск, Виктор Елисеев

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