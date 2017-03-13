Непруха: в Челябинске угонщик со стажем застрял в снегу на краденой «шестерке»

Публикации за 13.03.17

Житель Челябинска увяз в снегу на угнанном автомобиле.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГИБДД города, в ходе патрулирования дворовых проездов в Тракторозаводском районе инспекторы ДПС обнаружили возле дома №22 по улице Транспортной застрявшую в сугробе легковушку. Водитель «шестерки» тщетно пытался выбраться из снежного плена, а увидев приближающийся патруль, пустился в бега.

Вскоре мужчину с явными признаками алкогольного опьянения задержали. При себе у беглеца не оказалось ни водительского удостоверения, ни документов на машину. В ходе осмотра легковушки выяснилось, что замок зажигания сломан, провода соединены между собой напрямую.

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Водителем оказался 20-летний парень, неоднократно судимый по статье 166 УК РФ – «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». В отношении задержанного составили административный протокол по факту отказа от прохождения медосвидетельствования, после чего увезли в участок. Спустя несколько часов в полицию позвонил местный житель и сообщил, что возле дома №55 по улице Артиллерийской был похищен тот самый ВАЗ-2106.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Угнанный автомобиль возвращен владельцу.

Челябинск, Юлия Димова

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