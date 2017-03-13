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Челябинск

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Публикации за 13.03.17

УФАС Челябинской области отменила миллионный конкурс из-за путаницы с цветом кнопок

УФАС Челябинской области отменила миллионный конкурс из-за путаницы с цветом кнопок

Управление ФАС по Челябинской области отменило аукцион на сумму в миллион рублей, организованный одним из предприятий региона. Коммунальщики в проектной документации решили не уточнять необходимый цвет кнопки, что привело к путанице и выходу некоторых участников из торгов.

Как передает корреспондент РИА , управление коммунального хозяйства, связи и транспорта в Катав-Ивановском муниципальном районе хотело провести конкурс на строительство наружных сетей освещения дамбы в районе улиц Караваева и Фигичева, однако документы оказались оформленными неверно. Заказчик не уточнил, какого цвета должны быть кнопки «Стоп» и «Пуск», что привело к путанице среди некоторых участников торгов, в итоге самостоятельно указать цвет кнопки догадались только два претендента, другие два не были допущены к участию в аукционе.Кстати, начальная цена контракта по торгам составила 1 млн 50 тыс рублей.

В УФАС по региону отмечают, что заказчик, помимо прочего, неправильно указал даты приема работы, а также не установил ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение контракта, попутно допустив нарушения в определении размера штрафа для подрядчика. Накануне апелляционный суд отклонил жалобу организатора торгов и признал законным решение антимонопольного ведомства об отмене аукциона.

Челябинск, Олег Кирьянов

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