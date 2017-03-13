Публикации за 13.03.17

В Челябинске завершено расследование двойного убийства, совершенного с особой жесткостью: жертв пытали утюгом, строительным степлером и в конце концов забили до смерти.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прокуратура передала в суд материалы уголовного производства по факту убийства двух человек, совершенного в мае минувшего года.

В ту ночь пара бывших зэков с приятельницей заявились в гости к знакомому по колонии, живущему у своей подруги. Компания употребляла алкоголь, во время застолья произошел конфликт. Один из гостей на фоне ревности набросился на хозяина с кулаками. После небольшой потасовки мужчины успокоились и продолжили совместные возлияния. Позднее ссора вспыхнула с новой силой.

Следователям удалось выяснить, что собутыльники требовали от хозяина отдать им пистолет, однако оружия у того не было. Нетрезвые гости не поверили. И пока их подруга избивала хозяйку квартиры бутылкой, мужчины принялись пытать знакомого и требовать от него указать на место, где он прячет пистолет. Один из злоумышленников жег жертву раскаленным утюгом, но все равно не добился от него признания. Позднее второй мужчина нашел в квартире тиски и принялся ломать жертве пальцы, но и это не дало желаемого результата.

Тогда мучители достали строительный степлер и вогнали в поясницу жертве несколько скоб. После этого один из них пытался отрезать ему ухо, а потом начал в исступлении бить ножом, куда попало, к нему присоединился сообщник. Последний удар ножом мужчине нанесла забежавшая в комнату гостья. После этого она загнала в ванную хозяйку жилья и нанесла ей удар ножом в спину. От полученных травм обе жертвы скончались. Родственники обнаружили их трупы только спустя два дня.

Первого подозреваемого стражи порядка задержали дома, когда он явился, чтобы поспать. Второй вынудил сообщницу скрываться вместе с ним, но она сбежала и отправилась в полицию. В итоге всех троих арестовали.

Челябинск, Олег Кирьянов

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