Миасс уходит под воду? Огромные лужи парализуют движение транспорта

Публикации за 13.03.17

В Миассе начали борьбу с лужами: они разрослись до такой степени, что парализуют движение на дорогах.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава города Геннадий Васьков поручил срочно заняться проверкой ливневой канализации во всем городе и принять все меры для устранения огромных луж.

Самая острая проблема отмечена на улице Попова, через которой не могут перебраться даже вседорожники. Транспорт в этом месте практически встал.

Немедленной реакции требует и лужа возле Западной проходной автозавода «Урал».

Челябинск, Олег Кирьянов

Челябинск. Другие новости 13.03.17

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