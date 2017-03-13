Миасс уходит под воду? Огромные лужи парализуют движение транспорта

В Миассе начали борьбу с лужами: они разрослись до такой степени, что парализуют движение на дорогах.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава города Геннадий Васьков поручил срочно заняться проверкой ливневой канализации во всем городе и принять все меры для устранения огромных луж.
Самая острая проблема отмечена на улице Попова, через которой не могут перебраться даже вседорожники. Транспорт в этом месте практически встал.
Немедленной реакции требует и лужа возле Западной проходной автозавода «Урал».
Челябинск, Олег Кирьянов
Челябинск. Другие новости 13.03.17
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