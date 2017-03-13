Челябинец, изгонявший из жены дьявола гантелей, получил 10 лет «строгача»

Публикации за 13.03.17

В Челябинске вынесли приговор мужчине, жестоко убившему супругу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жуткий случай произошел в феврале 2016 года в одном из домов на Комсомольском проспекте. Из окна квартиры, расположенной на 6 этаже, выпрыгнул мужчина. Пострадавшего с многочисленными травмами доставили в больницу. В квартире «прыгуна» полицейские обнаружили труп его жены со следами насильственной смерти.

«Новый День – Челябинск» в контакте, Одноклассниках и Facebook

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Как установило следствие, в тот вечер мужчина употреблял спайс. Находясь под действием наркотиков, горожанин начал галлюцинировать, ему почудился дьявол. Пытаясь изгнать сатану, челябинец несколько раз ударил гантелей жену по голове. От полученных травм женщина скончалась на месте. Затем убийца решил свести счеты с жизнью и выпрыгнул из окна.

После утверждения обвинительного заключения материалы дела передали в суд.

Как сообщили РИА «Новый День»в пресс-службе Курчатовского районного суда, 44-летний челябинец признан виновным по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ. В суде обвиняемый вину не отрицал, однако заявил, что события того вечера помнит смутно. По итогам экспертизы психиатрических отклонений у мужчины не выявлено.

Суд назначил ему приговор в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 13.03.17

Миасс уходит под воду? Огромные лужи парализуют движение транспорта. / В Челябинске завершено расследование двойного убийства, совершенного с особой жесткостью. / УФАС Челябинской области отменила миллионный конкурс из-за путаницы с цветом кнопок. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»