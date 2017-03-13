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Челябинск

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Публикации за 13.03.17

Челябинец, изгонявший из жены дьявола гантелей, получил 10 лет «строгача»

Челябинец, изгонявший из жены дьявола гантелей, получил 10 лет «строгача»

В Челябинске вынесли приговор мужчине, жестоко убившему супругу.

Как передает корреспондент РИА , жуткий случай произошел в феврале 2016 года в одном из домов на Комсомольском проспекте. Из окна квартиры, расположенной на 6 этаже, выпрыгнул мужчина. Пострадавшего с многочисленными травмами доставили в больницу. В квартире «прыгуна» полицейские обнаружили труп его жены со следами насильственной смерти.

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По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Как установило следствие, в тот вечер мужчина употреблял спайс. Находясь под действием наркотиков, горожанин начал галлюцинировать, ему почудился дьявол. Пытаясь изгнать сатану, челябинец несколько раз ударил гантелей жену по голове. От полученных травм женщина скончалась на месте. Затем убийца решил свести счеты с жизнью и выпрыгнул из окна.

После утверждения обвинительного заключения материалы дела передали в суд.

Как сообщили РИА в пресс-службе Курчатовского районного суда, 44-летний челябинец признан виновным по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ. В суде обвиняемый вину не отрицал, однако заявил, что события того вечера помнит смутно. По итогам экспертизы психиатрических отклонений у мужчины не выявлено.

Суд назначил ему приговор в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 13.03.17

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