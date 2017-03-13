NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 13.03.17

Челябинский хакер взломал почтовый сервер нижегородских нефтяников

Челябинский хакер взломал почтовый сервер нижегородских нефтяников

Житель Челябинска осужден за взлом компьютеров работников нефтяной отрасли.

Как сообщили агентству в пресс-службе управления ФСБ России по Челябинской области, местный житель признан виновным в неправомерном доступе к компьютерной информации.

По версии следствия, с октября 2015 года по март 2016 года системный администратор «Фотостудии имени Клары Цеткин», взломал почтовый сервер сотрудников предприятия, расположенного в Нижегородской области. При этом хакер использовал специальное программное обеспечение, предназначенное для анонимной работы в Интернете.

«Новый День – Челябинск» , и

Центральный районный суд приговорил челябинца к 1 году лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 13.03.17

Челябинец, изгонявший из жены дьявола гантелей, получил 10 лет «строгача». / Миасс уходит под воду? Огромные лужи парализуют движение транспорта. / В Челябинске завершено расследование двойного убийства, совершенного с особой жесткостью.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter