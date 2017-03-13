Челябинский хакер взломал почтовый сервер нижегородских нефтяников

Публикации за 13.03.17

Житель Челябинска осужден за взлом компьютеров работников нефтяной отрасли.

Как сообщили агентству «Новый День» в пресс-службе управления ФСБ России по Челябинской области, местный житель признан виновным в неправомерном доступе к компьютерной информации.

По версии следствия, с октября 2015 года по март 2016 года системный администратор «Фотостудии имени Клары Цеткин», взломал почтовый сервер сотрудников предприятия, расположенного в Нижегородской области. При этом хакер использовал специальное программное обеспечение, предназначенное для анонимной работы в Интернете.

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Центральный районный суд приговорил челябинца к 1 году лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 13.03.17

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