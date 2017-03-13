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Челябинск

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Публикации за 13.03.17

Стоматологи едва не изуродовали челябинку, поставив неверный диагноз

Стоматологи едва не изуродовали челябинку, поставив неверный диагноз

В Челябинске стоматологическая поликлиника заплатит пациентке 30 тысяч рублей за неправильное лечение.

Как сообщили РИА в пресс-службе прокуратуры Тракторозаводского района областного центра, районный суд рассмотрел гражданское дело по иску 34-летней женщины к ГБУЗ «Областная стоматологическая поликлиника» о компенсации вреда вследствие ненадлежащего оказания медицинской помощи.

Установлено, что 9 января прошлого года она обратилась в учреждение с острой зубной болью. После лечения челябинку отправили домой. Однако боль так и не прошла. Более того, у женщины воспалилась десна, онемели губа и щека, появился отек, лицо перекосило. Тогда челябинка обратилась в платную клинику, где ей пришлось сделать операцию.

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Согласно заключению эксперта, в сотрудники областной стоматологии провели недостаточный сбор анамнеза и информации, а потому поставили необоснованный диагноз, что не позволило провести правильное лечение.

В ходе судебного заседания стороны заключили мировое соглашение, согласно которому в течение 2-х недель Областная стоматологическая поликлиника обязана выплатить челябинке 30 тысяч рублей в качестве компенсации.

Решения суда не вступили в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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