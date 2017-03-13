Ученые: зеленый чай надо не пить, а умываться им – тогда он излечит от рака

Публикации за 13.03.17

Ученые обнаружили в зеленом чае вещество, способное уничтожить рак.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», исследователям из шотландских университетов Глазго и Стратклайда

удалось выделить из зеленого чая какэпигаллокатехин галлат (EGCG). Медики утверждают, что это вещество оказывает радикальное воздействие на раковые клетки при двух видах онкозаболеваний – плоскоклеточном раке, при протекании которого на коже появляется чешуя, и мелономе, развивающейся на родинках.

Так, при нанесении EGCG на кожу полностью исчезли около 40% опухолей. В 30% случаев при плоскоклеточном раке и 20% при меланоме новообразования существенно сократились в размерах. В каждом десятом случае меланома переставала расти.

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При этом вещество не имеет побочных эффектов и не убивает соседствующие с больными опухолями ткани, отмечают ученые.

Челябинск, Виктор Елисеев

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