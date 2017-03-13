NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Челябинск

■■■■■■■■■

, , , , , , , ,

Публикации за 13.03.17

Тефтелев разыгрывает в Челябинске сценарий Магнитки? Тогда судьба городского транспорта печальна

Тефтелев разыгрывает в Челябинске сценарий Магнитки? Тогда судьба городского транспорта печальна

Пока в Челябинске обсуждают, стоит ли расширять трамвайную сеть, в Магнитогорске меняют подвижной состав «Маггортранса».

Как передает корреспондент РИА , такими планами мэр Магнитки Сергей Бердников поделился с директором Усть-Катавского вагоностроительного завода Александром Гнатюком.

«У нас есть огромное желание произвести полную замену подвижного состава, – цитируют магнитогорского градоначальника на одном из специальных форумах Челябинска. – Работа начнется в этом году. Первым шагом станет покупка в лизинг от 10 до 15 трамваев. Нужно изыскать в бюджете необходимые средства. В дальнейшем решение данного вопроса будет продолжено».

Между тем, мэр Челябинска Евгений Тефтелев пообещал приобрести 10 трамваев лишь к саммиту ШОС, намеченному на 2020 год. И это при том, что разработанная Челябинским институтом генерального плана и транспорта за 500 тысяч рублей маршрутная сеть, рассчитанная до 2022 года, предполагает рост числа трамваев со 191 до 245.

«Новый День – Челябинск» , и

Впрочем, и в бытность мэром Магнитогорска Евгений Николаевич ни очень-то жаловал муниципальный общественный транспорт. Так, последний трамвай до того, как господин Тефтелев занял кресло главы Магнитки, был куплен в 2008 году – за год до «пришествия» Тефтелева. А следующий новый трамвай власти Магнитогорска приобрели лишь в 2016 году, через два года после того, как Евгений Николаевич возглавил Челябинск.

Что касается муниципальных автобусов Магнитки, то именно при Тефтелеве, в начале 2011 года, мэрия провела торги, в ходе которых практически все маршруты перешли в руки частных перевозчиков. «Маггортрансу» достались лишь четыре направления, которые попросту оказались неинтересны частникам: на эти лоты не было подано ни одной заявки.

Похоже, что в Челябинске господин Тефтелев разыгрывает тот же транспортный сценарий – ничего не обновлять и по максимуму сокращать.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.03.17

Ученые: зеленый чай надо не пить, а умываться им – тогда он излечит от рака. / Стоматологи едва не изуродовали челябинку, поставив неверный диагноз. / Челябинский хакер взломал почтовый сервер нижегородских нефтяников.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Информационное аналитическое агентство «Новый Регион» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ТУ66-01334 от 08 июля 2014 г.
Учредитель: ООО «Информационное аналитическое агентство «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон/факс в Челябинске: +7 (351) 240-11-97. E-mail: nrchel (енотовидная собака] mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter