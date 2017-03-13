Тефтелев разыгрывает в Челябинске сценарий Магнитки? Тогда судьба городского транспорта печальна

Публикации за 13.03.17

Пока в Челябинске обсуждают, стоит ли расширять трамвайную сеть, в Магнитогорске меняют подвижной состав «Маггортранса».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такими планами мэр Магнитки Сергей Бердников поделился с директором Усть-Катавского вагоностроительного завода Александром Гнатюком.

«У нас есть огромное желание произвести полную замену подвижного состава, – цитируют магнитогорского градоначальника на одном из специальных форумах Челябинска. – Работа начнется в этом году. Первым шагом станет покупка в лизинг от 10 до 15 трамваев. Нужно изыскать в бюджете необходимые средства. В дальнейшем решение данного вопроса будет продолжено».

Между тем, мэр Челябинска Евгений Тефтелев пообещал приобрести 10 трамваев лишь к саммиту ШОС, намеченному на 2020 год. И это при том, что разработанная Челябинским институтом генерального плана и транспорта за 500 тысяч рублей маршрутная сеть, рассчитанная до 2022 года, предполагает рост числа трамваев со 191 до 245.

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Впрочем, и в бытность мэром Магнитогорска Евгений Николаевич ни очень-то жаловал муниципальный общественный транспорт. Так, последний трамвай до того, как господин Тефтелев занял кресло главы Магнитки, был куплен в 2008 году – за год до «пришествия» Тефтелева. А следующий новый трамвай власти Магнитогорска приобрели лишь в 2016 году, через два года после того, как Евгений Николаевич возглавил Челябинск.

Что касается муниципальных автобусов Магнитки, то именно при Тефтелеве, в начале 2011 года, мэрия провела торги, в ходе которых практически все маршруты перешли в руки частных перевозчиков. «Маггортрансу» достались лишь четыре направления, которые попросту оказались неинтересны частникам: на эти лоты не было подано ни одной заявки.

Похоже, что в Челябинске господин Тефтелев разыгрывает тот же транспортный сценарий – ничего не обновлять и по максимуму сокращать.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.03.17

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