«Магнитка» увеличила отрыв в полуфинале Восточной конференции КХЛ

Публикации за 13.03.17

Магнитогорский «Металлург» обыграл в гостях астанинский «Барыс» – 5:3.

Как уже сообщало «Новый День», команды начали матч осторожно. Лишь на третьей минуте первого периода хозяевам, астанинскому «Барсу», удалось провести первую атаку. Но они уперлись в оборону магнитогорцев.

В первом периоде соперники играли достаточно грязно. Клубы заработали 10 штрафных минут, причем 8 из них пришлись на «Магнитку». Но на перерыв команды ушли при счете 0:0.

Изменить счет удалось лишь в середине второго периода. Защитник гостей получил пас от Сергея Мозякина, голкипер «Барыса» Хенрик Ларссон отбил шайбу, но на добивании первым оказался Данис Зарипов – 1:0, и «Металлург» вырывается вперед.

Изменения счета пришлось дожидаться 10 минут. Нападающий магнитогорцев Ян Коварж ушел за ворота соперника, отдал пас Данису Зарипову, и тот с острого угла отправил шайбу в ближнюю десятку – 2:0, «Магнитка» упрочивает преимущество.

Догнать соперника «Барыс» попробовал лишь в третьем периоде. На 42-й минуте матча защитник магнитогорцев Крис Ли неудачно выбросил шайбу из зоны. Первым на перехвате оказался Брэндон Боченски. Нападающий астанинцев отправил шайбу Мартину Сен-Пьеру, а тот отправил ее на пятак. И здесь вездесущий Дастин Бойд расстрелял ворота Василия Кошечкина – 1:2, «Барыс» сократил отставание.

После этого продолжилось вязкое противостояние двух команд. Хозяева помнили, как трудно далась магнитогорцам предыдущая победа, а гости старались максимально упростить себе задачу выхода в следующий тур. В итоге повезло «Магнитке». На 48-й минуте Крис Ли нанес издалека бросок по воротам голкипера казахстанской команды. Ларссон блокировал удар, но первым к шайбе успел Сергей Мозякин. Форвард «Металлурга» вышел на свободное пространство и с середины зоны нанес удар по воротам хозяев – 3:1, «Магнитка» вновь увеличила разрыв в счете.

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После этого гости лишь усилили натиск на ворота астанинцев. В итоге 5 минут спустя Ян Коварж с подачи Сергея Мозякина в большинстве увеличивает разрыв до 3 шайб – 4:1. А еще через 2 минуты Данис Зарипов делает хет-трик – 5:1.

Хозяева попробовали отыграться, но итогом стал лишь хет-трик Дастина Бойда. Канадско-казахстанский нападающий забросил в ворота магнитогорцев 3 шайбы, но этого оказалось недостаточно. Итога— 5:3 в пользу «Металлурга», и магнитогорский клуб ведет в серии со счетом 3:0.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 13.03.17

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