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Челябинск

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Публикации за 13.03.17

На Южном Урале банду рэкетиров и убийц отправили за решетку на 70 лет

На Южном Урале банду рэкетиров и убийц отправили за решетку на 70 лет

Челябинский областной суд вынес приговор вооруженной банде вымогателей и убийц.

Как сообщили агентству в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, на скамье подсудимых оказались пятеро южноуральцев, обвиняемых в создании и участии преступной группировки, рэкете, убийстве, похищении человека, нападении на полицейских и других тяжких преступлениях.

Следствием и судом установлено, что в 2014 года на территории Челябинской области была создана устойчивая вооруженная группировкас целью вымогательства денег у владельцев и водителей службы такси. Летом 2014 года члены ОПГ с целью передела сфер влияния и устранения конкурентов совершили нападение на жителя Южноуральска, крышевавшего городские службы такси, причинив ему тяжкий вред здоровью. В ночь на 10 августа четверо бандитов также похитили и убили мужчину, проходившего свидетелем по уголовному делу в отношении одного из злоумышленников, судимого за разбойное нападение. В октябре того же года двое членов банды избили находившихся при исполнении сотрудников полиции. После чего вместе с подельниками вымогали деньги у одной из диспетчерских служб такси.

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В ходе расследования уголовных дел подозреваемые активно противодействовали следствию, оказывали давление на свидетелей, в результате двое из сотрудничающих со следствием были взяты под государственную защиту.

Суд приговорил лидера вооруженной банды к 15 годам лишения свободы в колонии особого режима со штрафов 1 миллион рублей. Еще двоим участникам ОПГ назначено наказание в виде 20 и 17 лет лишения свободы соответственно в исправительной колонии строгого режима и штрафом по 700 тысяч рублей. Их соучастник получил 10 лет тюрьмы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и выплатой 300 тысяч рублей. Пятый член банды отделался 8,5 годами тюрьмы в колонии строгого режима и штрафом 300 тысяч рублей.

Кроме того, в пользу матери погибшего суд взыскал с подсудимых еще 3 миллиона рублей в счет компенсации морального вреда.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 13.03.17

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