В Челябинской области подростки вынесли из магазина продукты на 90 тысяч рублей

Публикации за 14.03.17

Три южноуральских подростка вынесли из поселкового магазина продукты на 90 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, молодые люди обчистили продуктовый магазин в поселке Бердяуш Саткинского района.

Как установили сотрудники полиции, в ночь с 8 на 9 марта преступники взломали замок торговой точки, откуда вынесли продукты питания на общую сумму около 90 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны. Ими оказались три подростка 16 и 17 лет. Все подозреваемые жители Саткинского района, состоят на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.

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По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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