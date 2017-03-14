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Челябинск

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Публикации за 14.03.17

В Челябинской области подростки вынесли из магазина продукты на 90 тысяч рублей

В Челябинской области подростки вынесли из магазина продукты на 90 тысяч рублей

Три южноуральских подростка вынесли из поселкового магазина продукты на 90 тысяч рублей.

Как сообщили РИА в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, молодые люди обчистили продуктовый магазин в поселке Бердяуш Саткинского района.

Как установили сотрудники полиции, в ночь с 8 на 9 марта преступники взломали замок торговой точки, откуда вынесли продукты питания на общую сумму около 90 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны. Ими оказались три подростка 16 и 17 лет. Все подозреваемые жители Саткинского района, состоят на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.

«Новый День – Челябинск» , и

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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