В Челябинской области подростки вынесли из магазина продукты на 90 тысяч рублей

Три южноуральских подростка вынесли из поселкового магазина продукты на 90 тысяч рублей.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, молодые люди обчистили продуктовый магазин в поселке Бердяуш Саткинского района.
Как установили сотрудники полиции, в ночь с 8 на 9 марта преступники взломали замок торговой точки, откуда вынесли продукты питания на общую сумму около 90 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые были задержаны. Ими оказались три подростка 16 и 17 лет. Все подозреваемые жители Саткинского района, состоят на учете в инспекции по делам несовершеннолетних.
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По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Челябинск, Виктор Елисеев
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