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Челябинск

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Публикации за 14.03.17

В Златоусте из-за угрозы взрыва оцепили две улицы

В Златоусте из-за угрозы взрыва оцепили две улицы

В двух районах Златоуста искали бомбы.

Как сообщили агентству в поисково-спасательной службе Челябинской области, накануне в 20 часов 30 минут в дежурную часть полиции поступил сигнал о бесхозном чемодане, найденном под припаркованным легковым автомобилем на улице Грибоедова. На место потенциального взрыва выехали все экстренные службы. Территорию оцепили, однако опасных предметов не обнаружили. Чемодан оказался пуст.

«Новый День – Челябинск» , и

Спустя час от встревоженных жителей поступил еще один звонок о закладке взрывного устройства. Возле подъезда 9-этажного дома по улице Румянцева горожане наткнулись на подозрительные коробки. Прибывшие на место спасатели оцепили придомовую территорию и проверили коробки. Взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в ходе осмотра также не найдено.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 14.03.17

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