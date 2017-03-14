В Златоусте из-за угрозы взрыва оцепили две улицы

Публикации за 14.03.17

В двух районах Златоуста искали бомбы.

Как сообщили агентству «Новый День» в поисково-спасательной службе Челябинской области, накануне в 20 часов 30 минут в дежурную часть полиции поступил сигнал о бесхозном чемодане, найденном под припаркованным легковым автомобилем на улице Грибоедова. На место потенциального взрыва выехали все экстренные службы. Территорию оцепили, однако опасных предметов не обнаружили. Чемодан оказался пуст.

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Спустя час от встревоженных жителей поступил еще один звонок о закладке взрывного устройства. Возле подъезда 9-этажного дома по улице Румянцева горожане наткнулись на подозрительные коробки. Прибывшие на место спасатели оцепили придомовую территорию и проверили коробки. Взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в ходе осмотра также не найдено.

Челябинск, Юлия Димова

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