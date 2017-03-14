Регоператор обещал разобраться с проблемными лифтами в Магнитогорске

Публикации за 14.03.17

Регоператор вмешался в спор коммунальщиков и подрядчика, выполнившего капитальные ремонт лифтового оборудования в Магнитогорске.

Как уже сообщало РИА «Новый День», скандал разгорелся в начале марта: жильцы нескольких домов Магнитогорска пожаловались, что установленные в ходе капитального ремонта новые лифты работают еще хуже, чем старые.

На установку 31 лифта в магнитогорских домах было потрачено более 54 миллионов рублей, но новое оборудование то и дело выходит из строя. Обоюдные претензии, которые выдвигают в отношении друг друга подрядчик и обслуживающая организация, попросту не позволяют этой ситуации сдвинуться с мертвой точки, отмечали в региональном штабе Общероссийского народного фронта.

Предполагалось, что новые лифты будут обслуживать 4,5 тысяч местных жильцов, почти половина из которых – пенсионеры. Однако с января этого года новое оборудование выходило из строя порядка 1,5 тысячи раз. Простой пущенных в эксплуатацию новых лифтов в среднем в неделю составляет 500 часов. Коммунальщики тут же обвинили во всем подрядчика и потребовали исправить эти недочеты.

В свою очередь, представители подрядчика заверяют, что все лифты прошли соответствующую процедуру приемки. По их словам, они готовы выполнить замену всего, что нужно по гарантии, но настройка оборудования – сфера ответственности коммунальщиков.

После появления информации в СМИ в спор вмешался фонд «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области». «На сегодняшний день подрядная организация на основании замечаний, полученных от управляющих компаний, будет устранять неполадки в рамках гарантийных обязательств, – отметили в пресс-службе регоператора. – Следует отметить, что все лифты прошли процедуру приемки. Существуют трехсторонние акты ввода в эксплуатацию, подписанные представителями управляющей компании, обслуживающей дом, организации, эксплуатирующей лифты, и подрядчика, непосредственно осуществляющего монтаж сложного оборудования».

Подрядчики готовы нести полную ответственность за поставленное лифтовое оборудование в рамках гарантийных обязательств, что в свою очередь не отменяет необходимость правильного и своевременного обслуживания лифтов эксплуатирующей организацией, подчеркивают в фонде. «Обращение к региональному оператору капитального ремонта от управляющей компании «ЖРЭУ-3» города Магнитогорска об устранении замечаний в рамках гарантийных обязательств по четырем лифтам с приложением актов обследования лифтового оборудования поступило только 10 марта,– рассказал генеральный директор регоператора Вадим Борисов. – Данное обращение рассматривается региональным оператором совместно с подрядной организацией, которая осуществляла замену лифтов в рамках регпрограммы. Согласно жилищному законодательству, гарантийный срок по всем видам работ составляет пять лет. Следовательно, претензии по работе лифтового оборудования будут рассмотрены и устранены».

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Руководитель регионального оператора обратил внимание специалистов управляющих компаний и собственников на порядок действий при появлении претензий к выполнению работ по капитальному ремонту. Если замечания появляются в процессе выполнения работ, они могут быть устранены в текущем режиме в диалоге с подрядчиком и представителем организации, осуществляющей строительный контроль. В случае если работы приняты, подписаны акты выполненных работ, в силу вступают гарантийные обязательства. Претензии в этом случае принимает технический заказчик, то есть региональный оператор, который в свою очередь привлекает подрядную организацию для устранения замечаний.

Челябинск, Виктор Елисеев

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