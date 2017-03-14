В Кыштыме заключенный колонии строгого режима за два месяца с помощью сотового телефона «заработал» полмиллиона рублей

Публикации за 14.03.17

Заключенный кыштымской колонии строгого режима «развел» доверчивых горожан на полмиллиона рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прокуратура города направила в суд уголовное дело в отношении жителя Миасса, освободившегося несколько месяцев назад из кыштымской колонии строгого режима. Южноуралец обвиняется в мошенничестве.

«Начиная с 2005 года, он систематически оказывается в местах лишения свободы, – цитирует «Кыштымский рабочий» заместителя прокурора города Константина Паутова. – На его счету изнасилование, кражи, мошенничество, грабежи». На сей раз мужчина обвиняется в 16 эпизодах мошенничества, совершенного с причинением значительного ущерба.

Установлено, что с 30 декабря 2015 года по 26 февраля 2016 года, будучи заключенным в ИК-10, он связывался по телефону с продавцами, размещавшими бесплатные объявления на сайте «Авито». Используя различные схемы, южноуралец получал доступ к мобильному банку земляков и переводил себе на электронный кошелек и расчетную карту десятки тысяч рублей.

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Всего от действий мошенника 16 жителей Златоуста, Сатки, Магнитогорска, Челябинска и Кыштыма. Размер ущерба превысил 450 тысяч рублей.

Конец промыслу находчивого «зк» положили сотрудники исправительного учреждения, изъяв у него три сотовых телефона. По признанию мужчины, большую часть добытых денег он перечислял своей жене и знакомой. При обыске у него обнаружили 180 тысяч рублей наличными.

Челябинск, Виктор Елисеев

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