Будет громко: в Ашинском районе на подрыв льда пустят около тонны взрывчатки

Публикации за 14.03.17

В течение ближайшей недели на подрыв льда на реке Сим в Ашинском районе пустят около тонны взрывчатки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», работы по подрыву льда на реке Сим в Аше будут проводиться с 14 по 20 марта.

Толщина льда этой зимой достигала 90 сантиметров, поэтому саперы инженерных войск Центрального военного округа заложат в лунки в общей сложности около тонны взрывчатых веществ.

Такие мероприятия проводятся ежегодно, сообщает U24.Ru, с целью снижения риска образования ледяных заторов на реке Сим и подтопления участков жилого сектора, попадающих в зоны возможного наводнения. Также проводится работа по информированию населения попадающего в зону подтопления. Проведены беседы и розданы под подпись памятки о правилах поведения во время паводка.

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К проведению мероприятия будут привлечены силы Ашинского гарнизона пожарной охраны, отдела полиции и администрации муниципального района.

Челябинск, Виктор Елисеев

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