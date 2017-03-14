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Публикации за 14.03.17

Будет громко: в Ашинском районе на подрыв льда пустят около тонны взрывчатки

Будет громко: в Ашинском районе на подрыв льда пустят около тонны взрывчатки

В течение ближайшей недели на подрыв льда на реке Сим в Ашинском районе пустят около тонны взрывчатки.

Как передает корреспондент РИА , работы по подрыву льда на реке Сим в Аше будут проводиться с 14 по 20 марта.

Толщина льда этой зимой достигала 90 сантиметров, поэтому саперы инженерных войск Центрального военного округа заложат в лунки в общей сложности около тонны взрывчатых веществ.

Такие мероприятия проводятся ежегодно, сообщает U24.Ru, с целью снижения риска образования ледяных заторов на реке Сим и подтопления участков жилого сектора, попадающих в зоны возможного наводнения. Также проводится работа по информированию населения попадающего в зону подтопления. Проведены беседы и розданы под подпись памятки о правилах поведения во время паводка.

«Новый День – Челябинск» , и

К проведению мероприятия будут привлечены силы Ашинского гарнизона пожарной охраны, отдела полиции и администрации муниципального района.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.03.17

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