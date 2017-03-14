Плохо проводили? Зима не уходит: на Южном Урале опять минус 20

Публикации за 14.03.17

Челябинской области обещают снег и минус 20 градусов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», среда, 15 марта, выдастся в регионе снежной и холодной. Таковы данные Челябинского ЦГМС.

По прогнозам синоптиков, следующей ночью столбик термометра будет опускаться в горах и низинах области до -20 градусов Цельсия. В остальных районах ожидается -10, -15. Днем ожидается +3, -2, в низинах – до 6 градусов ниже нуля. В течение всей среды прогнозируется переменная облачность, местами небольшой снег.

Ночью и днем 16 марта синоптики обещают такую же погоду, как и в среду, только без снега.

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Вряд ли заглянут снежные тучи и в Челябинск. Здесь ночью в среду и четверг ожидается -13, -15. Днем 15 марта столбик термометра будет колебаться в районе отметок -1, +1. В четверг чуть потеплеет – до 0, +2 градусов Цельсия.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.03.17

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