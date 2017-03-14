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Челябинск

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Публикации за 14.03.17

В Златоусте бывшая чиновница и заведующая детсадом осуждены за хищение 140 тысяч рублей

В Златоусте бывшая чиновница и заведующая детсадом осуждены за хищение 140 тысяч рублей

Экс-чиновница и заведующая детским садом из Златоуста осуждены за хищение бюджетных средств.

Как сообщили РИА в прокуратуре Челябинской области, Златоустовский городской суд признал женщин виновными в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения, и пособничестве в мошенничестве соответственно.

В суде установлено, что одна из жительниц города, занимая должность начальника отдела дошкольного образования управления образования Златоуста, попросила заведующую детским садом трудоустроить ее в учреждение. При этом чиновница не намеревалась работать в детском саду, а рассчитывала безвозмездно получать заработную плату.

Руководитель дошкольного учреждения не смогла отказать, желая сохранить работу и благосклонное отношение со стороны непосредственного руководства. В итоге с октября 2011 по апрель 2014 года чиновница «заработала» в детском саду около 140 тысяч рублей.

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Женщины полностью признали свою вину и раскаялись. Приговором Златоустовского городского суда экс-чиновница оштрафована на 120 тысяч рублей, заведующей дошкольным учреждением также придется заплатить штраф – 100 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 14.03.17

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